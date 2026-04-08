Adiós a los bloqueadores de señal en Querétaro: multarán a todos los conductores que cometan esta infracción

Los conductores en Querétaro tienen una nueva razón para revisar qué llevan instalado en su vehículo. Las autoridades de movilidad del estado multarán a quienes usen ciertos dispositivos tecnológicos prohibidos, y la sanción económica puede ser considerable. Si manejas en esta entidad, esto te afecta directamente.

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La infracción que dispara la multa de miles de pesos en Querétaro

El Reglamento para la Movilidad y el Tránsito, en su Artículo 72, fracción IV, prohíbe de forma explícita los bloqueadores de señal y detectores de radar de velocidad en cualquier vehículo. Cualquier sistema que interfiera con la vigilancia de los Oficiales de Movilidad cae dentro de esta prohibición.

No se trata solo de los clásicos antirradares: la norma incluye mecanismos de detección de infracciones a través de dispositivos tecnológicos especializados. Si tu auto tiene algo así, ya estás en falta.

La autoridad no distingue entre sistemas caros o básicos. Si el dispositivo evade la vigilancia oficial, la sanción aplica de forma automática, sin excepciones para ningún tipo de vehículo particular o de carga.

El reglamento de tránsito local fija una multa para todo conductor que pise una ciclovía.|Imagen Ilustrativa generada con IA

¿Cuánto pagarás si te detienen con este dispositivo?

La multa va de 40 a 50 UMA, con un valor unitario de 117.31 pesos cada una. Eso representa entre 4,692 y 5,865 pesos en total, una cantidad nada menor para el bolsillo de cualquier conductor.

Pero el golpe económico no es lo único. La remisión al depósito forma parte de la sanción, lo que significa que tu vehículo queda retenido hasta que regularices la situación. Perder el auto, aunque sea por horas, suma costos adicionales.

Revisa tu vehículo antes de salir a las calles de Querétaro. Un accesorio que compraste para "manejar tranquilo" puede convertirse en el motivo de una infracción costosa y la pérdida temporal de tu automóvil.