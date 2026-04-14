El municipio de Querétaro que impulsa un taller de teatro comunitario para los niños del estado

El proyecto es liderado por Daniela Pérez, quien desde 2024 lidera el taller con niños de Amealco de Bofill.

El proyecto es liderado por Daniela Pérez, quien desde 2024 lidera el taller con niños de Amealco de Bofill. | UNAM

Un grupo de niñas y niños en la comunidad de San Miguel Tlaxcaltepec, en Amealco de Bonfil, Querétaro, ha participado de forma constante en un taller de teatro comunitario que ha logrado mantenerse activo gracias al involucramiento directo de las familias y al trabajo continuo dentro de la localidad.

La iniciativa es coordinada por Daniela Pérez, quien desde 2024 trabaja con infancias de entre 7 y casi 13 años. El proyecto comenzó con apoyo de la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro, pero tras finalizar ese respaldo institucional, el taller continuó de manera independiente, sostenido por la relación construida con la comunidad.

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Teatro comunitario que crece con apoyo local

Actualmente, el taller reúne a ocho niñas y niños provenientes de tres familias, quienes han dado continuidad al proceso. Más allá de la formación artística, el proyecto ha generado una dinámica de colaboración donde las familias acompañan activamente el desarrollo de las actividades.

Este acompañamiento incluye apoyo directo a la tallerista durante sus visitas, como hospedaje y alimentos, lo que ha permitido mantener el proyecto vigente. A partir de este intercambio, se ha consolidado una relación cercana que fortalece el vínculo entre el taller y la comunidad.

Talleres libres en el Museo del Chopo y cuál es el costo Las y los niños abordan problemáticas locales como la de la falta de agua en la región. (Archivo)

Del aprendizaje escénico a la reflexión social

El trabajo con las infancias comenzó con ejercicios básicos de expresión corporal e improvisación, pero con el tiempo evolucionó hacia la creación colectiva. Las y los participantes no solo interpretan escenas, sino que también construyen las historias que llevan a escena.

Uno de los montajes desarrollados aborda la problemática del agua, lo que refleja la manera en que las niñas y niños observan su entorno y participan activamente en la construcción de mensajes sobre su realidad.

Un proyecto con continuidad en la comunidad

El taller no tiene una fecha de término definida y se organiza por ciclos de creación y presentación de obras. Esta continuidad ha sido posible gracias al interés de las familias y al compromiso compartido por mantener el espacio activo.

De esta forma, el teatro comunitario en San Miguel Tlaxcaltepec se consolida como una iniciativa que impulsa la participación de las infancias y fortalece los lazos locales, a partir de un trabajo colectivo que sigue desarrollándose dentro del municipio de Amealco.

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