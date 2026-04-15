CURP Biométrica en Querétaro: este es el único módulo autorizado para realizar el trámite en 2026

Este documento tiene como objetivo mejorar la seguridad y eficiencia en distintos procesos administrativos.

Este documento tiene como objetivo mejorar la seguridad y eficiencia en distintos procesos administrativos. | Imagen ilustrativa

El trámite de la CURP biométrica en Querétaro ya puede realizarse de manera presencial. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, existe un único módulo reconocido oficialmente a nivel estatal para llevar a cabo este proceso en 2026.

De acuerdo con el listado oficial de oficinas del Registro Civil en el país, la sede autorizada en el estado es la Dirección Estatal del Registro Civil del Estado de Querétaro, ubicada en el Centro Histórico de la capital queretana.

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¿Dónde se encuentra la Dirección Estatal del Registro Civil del Estado de Querétaro?

El único sitio autorizado para llevar a cabo este proceso en Querétaro se encuentra en:

Av. Juárez No.50

Col Centro Histórico

C.P.: CP 76000

Teléfonos: 442 251-8600 y 251-8601

¿Qué es la CURP biométrica?

La CURP biométrica es una versión actualizada de la Clave Única de Registro de Población que, además de los datos tradicionales, incorpora información física de la persona para reforzar su identificación.

Entre los elementos que puede incluir este nuevo formato se encuentran:

Huellas dactilares

Fotografía digital

Firma electrónica

Este sistema busca reducir riesgos de suplantación de identidad y mejorar la seguridad en trámites oficiales, tanto en instituciones públicas como privadas.

Esta mañana, servidores públicos de la @SEGOB_mx participamos en la toma de datos biométricos, como parte de la actualización de la #CURP. Desde el @GobiernoMX garantizamos que cada persona cuente con una identidad única, verificable y protegida para fortalecer sus derechos. 🇲🇽… pic.twitter.com/SjlvLEbA5w — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) April 13, 2026

Requisitos para tramitar la CURP biométrica

Para realizar el trámite de la CURP biométrica en 2026, es necesario acudir de manera presencial y presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte, cédula profesional, entre otros)

CURP certificada

Acta de nacimiento certificada (original o copia certificada)

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a 3 meses)

Correo electrónico activo

En el caso de menores de edad:

Deben acudir acompañados de madre, padre o tutor

Presentar documento que acredite el parentesco o la tutela

Este trámite requiere la captura de datos biométricos, por lo que no puede realizarse en línea.

Beneficios de la CURP biométrica

La implementación de este documento tiene como objetivo mejorar la seguridad y eficiencia en distintos procesos administrativos. Entre sus principales beneficios destacan:

Mayor protección contra robo de identidad

Validación más precisa de datos personales

Facilita trámites gubernamentales

Mejora el acceso a programas sociales y servicios

Además, se espera que este sistema permita una mejor integración de bases de datos a nivel nacional, reduciendo errores y duplicidades.

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