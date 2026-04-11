Adiós a las placas gratis en Querétaro: multas de casi $2,000 para estas terminaciones

Una fecha límite ya venció en Querétaro y varios propietarios de vehículos enfrentan sanciones económicas por no cumplir con la verificación vehicular a tiempo. El calendario oficial marcó el cierre para un engomado específico, y quienes no se pusieron al corriente con sus placas ahora deben liquidar una multa antes de regularizar su situación.

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¿Cuáles son las terminaciones que ya acumulan multa de casi $2,000 por no hacer la verificación vehicular?

El engomado rosa, correspondiente a las placas con terminación 7 y 8, tenía como fecha límite el pasado 31 de marzo. Quienes no verificaron su vehículo en ese periodo ya acumulan una sanción que deben pagar antes de realizar cualquier otro trámite.

Las multas se calculan con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA). El rango va de 6 a 15 UMAs, lo que en pesos puede representar un golpe significativo al bolsillo del propietario.

El calendario de placas en Querétaro marca abril como fecha límite para evitar sanciones|Imagen ilustrativa

¿Cuánto debes pagar en Querétaro si no tienes en regla la verificación vehicular?

El monto de la multa por verificación extemporánea no es fijo: depende del retraso y el tipo de vehículo. Estos son los rangos oficiales:

Monto mínimo: $703 pesos (6 UMAs)

$703 pesos (6 UMAs) Monto máximo: más de $1,750 pesos (15 UMAs)

Liquidar la sanción es obligatorio para poder regularizarse. Ignorarla solo incrementa el problema al momento de cualquier revisión vial.

¿Quién verifica en los próximos meses en Querétaro?

El calendario de verificación 2026 en Querétaro ya tiene fechas activas para otros engomados. Revisa si tu placa aparece aquí:

Engomado Rojo (placas 3 y 4): Periodo marzo-abril. Abril es su último mes.

Periodo marzo-abril. Engomado Verde (placas 1 y 2): Su periodo inicia en abril y se extiende hasta mayo.

Su periodo y se extiende hasta mayo. Engomado Azul (placas 9 y 0): Les corresponde mayo y junio.