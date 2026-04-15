Últimos días: esta es la fecha límite para esterilizar a tu mascota de manera gratuita en estas colonias de Querétaro

La campaña de bienestar animal en el municipio de Querétaro le brinda a los dueños de mascotas la oportunidad de acceder a servicios de salud preventivos sin afectar su bolsillo. Esta iniciativa, impulsada por la administración municipal, busca controlar la sobrepoblación de animales y mejorar la calidad de vida de los ejemplares domésticos. Al ser un servicio gratuito, se ha convertido en una de las opciones más solicitadas por las familias queretanas que desean actuar de manera responsable con sus compañeros de cuatro patas.

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¿En qué colonias y fechas se realizarán las esterilizaciones en Querétaro?

Durante la tercera semana de abril, las jornadas móviles visitarán puntos estratégicos en cuatro delegaciones diferentes de Querétaro. Es fundamental que los interesados ubiquen la sede más cercana a su domicilio, ya que el calendario está distribuido de la siguiente manera:

15 de abril: Colonia Arquitos (Delegación Centro Histórico).

Colonia Arquitos (Delegación Centro Histórico). 16 de abril: Lázaro Cárdenas (Delegación Josefa Vergara).

Lázaro Cárdenas (Delegación Josefa Vergara). 17 de abril: Desarrollo San Pablo (Delegación Epigmenio González).

Desarrollo San Pablo (Delegación Epigmenio González). 18 de abril: Alameda (Delegación Centro Histórico).

Previamente, la campaña ya ha tenido presencia en zonas como El Sol y Puerta Navarra dentro de la delegación Felipe Carrillo Puerto, reforzando la cobertura en gran parte del municipio.

Las palabras que tu perro ama escuchar Perros (Getty Images)

¿Cuáles son las ventajas de este procedimiento para perros y gatos?

Más allá de evitar camadas no deseadas, la esterilización es una herramienta médica que previene padecimientos graves a largo plazo.

En las hembras, por ejemplo, este procedimiento elimina por completo enfermedades del aparato reproductor, como infecciones y tumores de matriz u ovarios; además, dependiendo de la edad de la cirugía, puede reducir hasta en un 80% la incidencia de tumores mamarios. También ayuda a desaparecer los embarazos psicológicos y las molestias propias del celo.

En el caso de los machos, los beneficios son igualmente significativos:

Prevención médica: Se eliminan patologías testiculares y se reducen drásticamente los problemas de próstata, muy comunes en perros de edad avanzada.

Se eliminan patologías testiculares y se reducen drásticamente los problemas de próstata, muy comunes en perros de edad avanzada. Salud pública: Se evitan enfermedades de transmisión sexual, como el tumor venéreo transmisible.

Se evitan enfermedades de transmisión sexual, como el tumor venéreo transmisible. Comportamiento: Se registra una disminución en la agresividad entre machos y desaparecen conductas molestas como el marcaje con orina (especialmente en gatos), el comportamiento sexual compulsivo y el instinto de montar a otros animales o personas.

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