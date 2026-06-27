Confirmado por Samsung: esta es la pantalla que te conviene comprar según el tamaño de tu sala

A la hora de elegir una pantalla nueva, el tamaño de la sala y la distancia desde el sillón hasta el televisor son factores clave. Samsung lo confirma y ofrece a los usuarios una serie de recomendaciones para ayudar a tomar la mejor decisión.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo saber qué tamaño de pantalla conviene de acuerdo al espacio, según Samsung?

Según Samsung, la inmersión ideal se logra cuando la pantalla ocupa aproximadamente 40 grados del campo de visión del espectador. Para calcular la distancia de visualización adecuada, la marca recomienda multiplicar el tamaño de la pantalla por 1.2.

Así, por ejemplo, para una pantalla de 75 pulgadas, la distancia recomendada es de 90 pulgadas (o sea, a 2.3 metros). Siguiendo este cálculo, las distancias recomendadas según los distintos tamaños de pantalla son:

55 pulgadas : 1.7 metros

: 1.7 metros 65 pulgadas : 2 metros

: 2 metros 75 pulgadas : 2.3 metros

: 2.3 metros 85 pulgadas: 2.6 metros

¿Qué otros factores Samsung sugiere tener en cuenta al elegir una pantalla para el hogar?

Samsung señala dos aspectos adicionales a considerar antes de comprar una pantalla. Por un lado, subraya la importancia de prestar atención a las dimensiones físicas reales, considerando el soporte, el bisel de una pantalla grande y su futura ubicación.

Por otro lado, Samsung sugiere atender a la resolución de la pantalla. La regla general es que, a medida que aumenta el tamaño de la pantalla, también debería hacerlo la resolución. “Una mejor resolución garantiza una imagen más nítida y evita que los píxeles sean visibles”, indica la marca. Por este motivo, Samsung recomienda optar por una calidad de imagen de alta resolución (como 4K u 8K) al adquirir un televisor de pantalla grande.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.