Diputado de Morena, César Guerrero, entrega hules negros para las lluvias y desata burlas en redes

Una publicación del diputado local de Morena, César Ismael Guerrero Alarcón, provocó una oleada de críticas y burlas en redes sociales, después de que difundiera fotografías de una entrega de hules negros a familias de Ahome, en Sinaloa, como apoyo durante esta temporada de lluvias.

El legislador, representante del distrito 03 de Ahome, compartió imágenes en las que aparece entregando el hule negro a los habitantes de la zona, mismo que puede utilizarse como una protección temporal para techos y reducir filtraciones durante las precipitaciones.

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Entrega de hules negros de Diputado de Morena desata polémica

En su publicación, Guerrero señaló que el objetivo era mantenerse cerca de las familias y brindar apoyo ante las lluvias; sin embargo, algunos usuarios cuestionaron la calidad y el alcance de la ayuda.

Entre los comentarios difundidos en redes sociales aparecieron frases como “De perdida hubieran sido lonas”, “hubieras servido más un paraguas”, además de comparaciones del material con las bolsas de supermercado.

Reacciones en Facebook sobre la entrega de hules del diputado de Morena Diputado de Morena entrega hule negro por lluvias y desata burlas en redes sociales (FB/César Guerrero)

Otros internautas también cuestionaron que las fotografías mostraran a los beneficiarios durante la entrega y criticaron al legislador por utilizar las imágenes para promocionar la acción.

La publicación terminó convirtiéndose en material para memes y comentarios irónicos, aunque las reacciones corresponden a usuarios de redes sociales y no representan necesariamente la opinión general de los habitantes de Ahome, en el estado de Sinaloa.

¿Quién es César Guerrero?

César Ismael Guerrero Alarcón es diputado local de Morena por el distrito 03, con cabecera en Los Mochis; fue electo por primera vez en 2021 y posteriormente obtuvo la reelección para el periodo 2024-2027.

Cabe señalar que la entrega de hules negros no es, por sí misma, una medida inusual durante la temporada de lluvias: autoridades de otros municipios ha utilizado este material como protección temporal para viviendas vulnerables.

Sin embargo, en esta ocasión, la publicación del dipitado terminó generando una conversación acerca de que tipo de apoyo esperan las familias ante las lluvias y cómo deben comunicarse este tipo de acciones públicas.

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