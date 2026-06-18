Bodega Aurrera remata la pantalla Samsung de 85 pulgadas Mini LED 2026 con HDR10+ y plan extendido a 24 meses sin intereses

Bodega Aurrera sumó a su catálogo una de las propuestas más fuertes del año dentro del segmento de pantallas Samsung en formato monumental. La Smart TV Samsung Mini LED M70H 4K de 85 pulgadas, modelo UN85M70HAFXZX —modelo 2026 con Vision AI— pasó a estar disponible en el retailer a $19,990 pesos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El esquema de pagos contempla hasta 24 meses sin intereses de $832.92 pesos con tarjetas de crédito participantes, una de las mensualidades más accesibles del cluster Samsung Mini LED en ADN40 hasta la fecha para una pantalla de 85 pulgadas. Bodega Aurrera ofrece también las opciones habituales: pago de contado, débito, monedero Cashi y combinación con cupones bancarios que pueden reducir aún más el precio final según el banco emisor.

Qué ofrece la línea Samsung Mini LED M70H 2026 en formato 85 pulgadas

El Samsung M70H es uno de los modelos de la familia Mini LED 2026 de Samsung y se posiciona como el escalón de entrada al catálogo Mini LED de la marca, por debajo de la línea M80H (cubierta recientemente en Liverpool en formato 75 pulgadas con 144 Hz) y de las líneas Neo QLED y OLED. La diferencia técnica se concentra en cuatro áreas: tecnología Mini LED con HDR10+, procesador Mini LED 4K, AI Soccer Mode para transmisiones deportivas y siete años de actualizaciones Tizen OS garantizadas hasta 2033, política exclusiva para productos lanzados en 2026 según el comunicado oficial de Charlie Bae, director de producto Samsung. El formato 85 pulgadas representa el tamaño más grande del catálogo M70H disponible en México y se posiciona como pantalla principal para salas grandes, centros de entretenimiento familiares y áreas comunes con alto tránsito.

Pantalla 85 pulgadas Samsung MiniLed en Bodega Aurrera Ahorro de $11,609 y 24 meses sin intereses. (Bodega Aurrera)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Samsung México para el modelo UN85M70HAFXZX:

Pantalla: Mini LED de 85 pulgadas con tecnología de iluminación avanzada que combina miles de mini LEDs edge-lit para mayor contraste, brillo y profundidad de imagen.

Mini LED de 85 pulgadas con tecnología de iluminación avanzada que combina miles de mini LEDs edge-lit para mayor contraste, brillo y profundidad de imagen. Resolución: 3,840 x 2,160 píxeles (4K UHD nativos).

3,840 x 2,160 píxeles (4K UHD nativos). Procesador: Mini LED Processor 4K con escalado 4K que analiza el contenido escena por escena para maximizar brillo, contraste y detalle.

con escalado 4K que analiza el contenido escena por escena para maximizar brillo, contraste y detalle. HDR: HDR10+ y HLG para mayor rango dinámico en escenas con cambios bruscos de luz.

y HLG para mayor rango dinámico en escenas con cambios bruscos de luz. Tasa de refresco: 60 Hz nativos con VRR (Variable Refresh Rate) de 48 a 60 Hz, ALLM (Auto Low Latency Mode) y HGiG para mejor experiencia de gaming en consolas PS5 y Xbox Series X.

60 Hz nativos con de 48 a 60 Hz, y HGiG para mejor experiencia de gaming en consolas PS5 y Xbox Series X. Vision AI Companion: suite de inteligencia artificial Samsung 2026 con escalado por IA, recomendaciones de contenido y búsqueda asistida desde el control remoto.

suite de inteligencia artificial Samsung 2026 con escalado por IA, recomendaciones de contenido y búsqueda asistida desde el control remoto. AI Soccer Mode: función específica para transmisiones deportivas que ajusta automáticamente imagen y sonido al ver fútbol, optimizada para el Mundial 2026 que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

función específica para transmisiones deportivas que ajusta automáticamente imagen y sonido al ver fútbol, optimizada para el Mundial 2026 que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá. Modos de imagen: Filmmaker Mode para reproducir contenido cinematográfico según la visión del director, Color Booster y modo estándar.

para reproducir contenido cinematográfico según la visión del director, y modo estándar. Audio: sistema con altavoces integrados y compatibilidad con Q-Symphony para sincronización con barras de sonido Samsung.

sistema con altavoces integrados y compatibilidad con para sincronización con barras de sonido Samsung. Sistema operativo: One UI Tizen basado en Tizen 10 con acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+, Samsung TV Plus y Daily+.

basado en Tizen 10 con acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+, Samsung TV Plus y Daily+. Soporte de software: siete años de actualizaciones Tizen OS garantizadas por Samsung hasta 2033, política exclusiva para productos 2026 confirmada por Charlie Bae.

garantizadas por Samsung hasta 2033, política exclusiva para productos 2026 confirmada por Charlie Bae. Conectividad: 3 puertos HDMI 2.0 , 1 puerto USB Tipo-A, 1 puerto Ethernet, 1 puerto RF, WiFi 5 y Bluetooth 5.3 .

, 1 puerto USB Tipo-A, 1 puerto Ethernet, 1 puerto RF, . Asistentes de voz: Bixby integrado con compatibilidad para Amazon Alexa y Google Assistant.

Bixby integrado con compatibilidad para Amazon Alexa y Google Assistant. Compatibilidad con ecosistema: Apple AirPlay 2 , Google Cast, Smart View y SmartThings Hub integrado para controlar dispositivos del hogar inteligente desde la pantalla.

, Google Cast, Smart View y para controlar dispositivos del hogar inteligente desde la pantalla. Diseño: estructura MetalStream Design con patas metálicas tipo Metal Feet.

estructura con patas metálicas tipo Metal Feet. Knox Security: protección integrada para datos personales y cuenta Samsung.

Forma de envío en Bodega Aurrera y garantía del producto

El producto se vende y envía directamente por Bodega Aurrera con cobertura nacional, opción de recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea. Por las dimensiones del empaque (más de 1.90 metros de ancho para una pantalla de 85 pulgadas), conviene verificar accesos del domicilio antes de programar la entrega o coordinar el servicio de instalación a domicilio que Bodega Aurrera ofrece como servicio adicional. El tiempo de entrega oscila entre 5 y 10 días hábiles tras confirmar la orden.

El equipo incluye un año de garantía oficial Samsung México que cubre defectos de fábrica y panel, complementada con siete años de actualizaciones Tizen OS garantizadas por Samsung hasta 2033 para productos lanzados en 2026; conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía con el fabricante en caso de incidencia y registrar el televisor en la app Samsung Members para acceso a soporte técnico inmediato. Bodega Aurrera también ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.