Bodega Aurrera remata la pantalla Samsung de 65 pulgadas Crystal UHD con procesador Crystal 4K y plan extendido a 24 meses sin intereses

Bodega Aurrera sumó a su catálogo una de las ofertas más fuertes registradas en lo que va de junio para pantallas Samsung Crystal UHD de la generación 2026. La Smart TV Samsung Crystal UHD U8200H 4K de 65 pulgadas, modelo UN65U8200HFXZX —modelo 2026 con Vision AI Companion— pasó de $14,599 a $8,790 pesos, lo que representa un ahorro directo de $5,809 pesos y equivale al 40% de descuento sobre el precio de catálogo.

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El esquema de pagos contempla hasta 24 meses sin intereses de $366.25 pesos con tarjetas de crédito participantes, una de las mensualidades más accesibles del cluster Samsung pantallas en ADN40 hasta la fecha. Bodega Aurrera ofrece también las opciones habituales: pago de contado, débito, monedero Cashi y combinación con cupones bancarios que pueden reducir aún más el precio final según el banco emisor.

Qué ofrece la línea Crystal UHD U8200H 2026 frente a la familia Samsung

El Samsung U8200H es uno de los modelos de la familia Crystal UHD 2026 de Samsung y se posiciona como escalón intermedio dentro de la línea Crystal UHD, por encima de las líneas U7000H y U7400H y por debajo de la línea U8500H. La diferencia técnica frente a la generación anterior Crystal UHD U8000F se concentra en cuatro áreas: suite Vision AI Companion completa con identificación de actores, refresco 2K a 120 Hz disponible para gaming con Modo Juego activado, sistema One UI Tizen actualizado y política exclusiva de siete años de actualizaciones Tizen OS garantizadas hasta 2033 (política confirmada por Charlie Bae para productos 2026).

Pantalla 65 pulgadas Samsung Crystal U8200H 4K en Bodega Aurrera Ahorro directo de $5,809 y 24 meses sin intereses. (Bodega Aurrera)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Samsung México para el modelo UN65U8200HFXZX:

Pantalla: Crystal UHD de 65 pulgadas con resolución 4K nativa y diseño con bisel mínimo para integración natural en la sala.

Crystal UHD de 65 pulgadas con resolución 4K nativa y diseño con bisel mínimo para integración natural en la sala. Resolución: 3,840 x 2,160 píxeles (4K UHD nativos).

3,840 x 2,160 píxeles (4K UHD nativos). Procesador: Crystal Processor 4K con escalado inteligente que convierte contenido HD y FHD a calidad cercana al 4K nativo.

con escalado inteligente que convierte contenido HD y FHD a calidad cercana al 4K nativo. Vision AI Companion: suite completa de inteligencia artificial Samsung 2026 que incluye identificación de actores y detalles de la historia , recomendaciones inteligentes de contenido y búsqueda asistida desde el control remoto.

suite completa de inteligencia artificial Samsung 2026 que incluye , recomendaciones inteligentes de contenido y búsqueda asistida desde el control remoto. Refresco: 2K a 120 Hz disponible en tamaños 55/65/75/85″ con Modo Juego activado para gaming sin retraso en consolas PS5 y Xbox Series X.

en tamaños 55/65/75/85″ con Modo Juego activado para gaming sin retraso en consolas PS5 y Xbox Series X. Audio: Dynamic Sound Pack con compatibilidad Q-Symphony para sincronización con barras de sonido Samsung.

con compatibilidad para sincronización con barras de sonido Samsung. Sistema operativo: One UI Tizen con acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+, Samsung TV Plus y Daily+.

con acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+, Samsung TV Plus y Daily+. Soporte de software: siete años de actualizaciones Tizen OS garantizadas por Samsung hasta 2033, política exclusiva para productos lanzados en 2026 confirmada por Charlie Bae, director de producto Samsung.

garantizadas por Samsung hasta 2033, política exclusiva para productos lanzados en 2026 confirmada por Charlie Bae, director de producto Samsung. AI Energy Mode: tecnología que optimiza el consumo eléctrico ajustando el brillo y la configuración del panel según las condiciones del cuarto.

tecnología que optimiza el consumo eléctrico ajustando el brillo y la configuración del panel según las condiciones del cuarto. Seguridad: Knox Security integrada para protección de datos personales y cuenta Samsung.

integrada para protección de datos personales y cuenta Samsung. Gaming: Auto Low Latency Mode (ALLM) y Game Bar para configuración rápida durante sesiones de juego.

Auto Low Latency Mode (ALLM) y Game Bar para configuración rápida durante sesiones de juego. Conectividad: WiFi, Bluetooth, múltiples puertos HDMI, USB, compatibilidad con SmartThings y Apple AirPlay.

WiFi, Bluetooth, múltiples puertos HDMI, USB, compatibilidad con y Apple AirPlay. Cuenta Samsung: integración completa con cuenta Samsung para sincronización entre televisor, smartphone Galaxy y demás productos del ecosistema.

integración completa con cuenta Samsung para sincronización entre televisor, smartphone Galaxy y demás productos del ecosistema. Reconocimiento de voz: Bixby integrado con compatibilidad para comandos de voz en español.

Forma de envío en Bodega Aurrera y garantía Samsung

El producto se vende y envía directamente por Bodega Aurrera con cobertura nacional, opción de recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea. Por las dimensiones del empaque (más de 1.45 metros de ancho para una pantalla de 65 pulgadas), conviene verificar accesos del domicilio antes de programar la entrega o coordinar el servicio de instalación a domicilio que Bodega Aurrera ofrece como servicio adicional. El tiempo de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden.

El equipo incluye un año de garantía oficial Samsung México que cubre defectos de fábrica y panel, complementada con siete años de actualizaciones Tizen OS garantizadas por Samsung hasta 2033 para productos lanzados en 2026; conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía con el fabricante en caso de incidencia y registrar el televisor en la app Samsung Members para acceso a soporte técnico inmediato. Bodega Aurrera también ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto, lo que permite verificar el funcionamiento del equipo antes de comprometer la compra.

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