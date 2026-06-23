Liverpool remata Samsung Galaxy A17 5G de 128 GB con hasta 48 meses sin intereses

Liverpool está rematando el celular Samsung Galaxy A12 5G y está en menos de cuatro mil pesos, lo que lo vuelve una oferta imperdible con un teléfono de gama baja.

Sin embargo, lo que lo coloca como un imperdible en las ofertas de verano es que está hasta 48 meses de pago fijo, o sea, sólo estarías pagando 83.31 pesos, ya que su precio en tienda está en tres mil 999 pesos.

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Oferta de Liverpool para el Samsung Galaxy A17 en junio 2026

Si te animas por este celular, es muy importante que tomes en cuenta que los meses con y sin intereses son principalmente para las tarjetas de la tienda departamental.

En caso de que cuentes con esta, entonces podrás tener 6, 9 o 13 meses sin intereses; sin embargo, también hay pagos fijos con intereses de 15, 18, 24, 36 o 48 meses.

Si no cuentas con esta tarjeta, entonces también podrás acceder a la oferta con tarjetas VISA y MasterCard, pero sólo hasta 9 meses sin intereses.

Características del Samsung Galaxy A17

Este celular es uno de los más cotizados del mercado debido a que tiene un marco delgado de 7.5 mm, además de Key Island 2.0 renovado y un módulo de cámara lineal que lo hace muy estético.

Lo puedes tener en color negro, gris o azul, ideal para combinar día a día con tu vestimenta.

Además, en cuanto a tecnología, tiene integrado Gemini para que puedas trabajar con Inteligencia Artificial; mientras que su cámara te permite videos más claros y fotos más brillantes sin importar si es de día o de noche.

Todo lo anterior se logra debido a que tiene un procesador de ocho núcleos 2.4GHZ, lo que permite transmisión HD continúa, juegos y uso de redes sociales sin ningún problema.

Finalmente, tu dispositivo estará actualizado y protegido con seis actualizaciones de SO, así como seis años de soporte de seguridad, por lo que será un aliado a largo plazo.

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