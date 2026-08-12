Liverpool remata aspiradora robot Roborock Q7 L5 con función lavado por menos de $5,000

Los que están cansados del trapo y la escoba tienen grandes noticias. Liverpool está rematando el Roborock Q7 L5, uno de los robots aspiradores más recomendados del mercado por su relación calidad-precio, con un descuento que lo deja por debajo de la barrera de los 5 mil pesos.

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El Roborock Q7 L5 con depósito de agua de 300 mililitros puede llevarse en $4,499.25, cuando su etiqueta original marcaba $5,999 pesos. La rebaja se traduce en un ahorro del 25 por ciento del precio de lista. Liverpool también ofrece la posibilidad de pagarlo en hasta 9 meses sin intereses de $566.57, aunque conviene aclarar algo importante: el plan a meses acumula un recargo respecto al precio de contado, así que si tienes forma de liquidarlo de una vez, ese es el mejor camino para aprovechar la oferta completa.

Por qué el Roborock Q7 L5 es el modelo que todos recomiendan

La marca Roborock viene ganando terreno en el mercado mexicano durante los últimos años como una alternativa seria frente a iRobot Roomba, especialmente por sus precios más accesibles sin sacrificar tecnología. El modelo Q7 L5 se ha vuelto uno de los favoritos de la comunidad hogar smart por combinar aspirado potente y fregado en un solo aparato, sin tener que gastar el doble en modelos más avanzados con base de autovaciado.

Aspiradora robot Roborock Q7 en Liverpool (Liverpool)

Estas son las características que hacen la diferencia:

Sistema de succión HyperForce con 8 mil Pa de potencia , más que suficiente para levantar pelo de mascota, polvo acumulado y migajas que se esconden bajo la mesa del comedor.

, más que suficiente para levantar pelo de mascota, polvo acumulado y migajas que se esconden bajo la mesa del comedor. Función de fregado integrada con depósito de agua de 300 mililitros y tres niveles ajustables de flujo para que uses menos agua en madera y más en pisos de cerámica o porcelanato.

con depósito de agua de 300 mililitros y tres niveles ajustables de flujo para que uses menos agua en madera y más en pisos de cerámica o porcelanato. Navegación PreciSense LiDAR que mapea toda la casa con precisión, evita chocar con los muebles y hasta permite programar barreras virtuales para que no entre a habitaciones específicas.

que mapea toda la casa con precisión, evita chocar con los muebles y hasta permite programar barreras virtuales para que no entre a habitaciones específicas. Batería que dura hasta 180 minutos por carga , autonomía suficiente para limpiar un departamento completo o una casa de tamaño medio sin quedarse a la mitad del trabajo.

, autonomía suficiente para limpiar un departamento completo o una casa de tamaño medio sin quedarse a la mitad del trabajo. Cepillos antienredos duales (principal y lateral) diseñados especialmente para hogares con pelo largo o mascotas peludas, uno de los dolores de cabeza más comunes con robots de otras marcas.

(principal y lateral) diseñados especialmente para hogares con pelo largo o mascotas peludas, uno de los dolores de cabeza más comunes con robots de otras marcas. App móvil Roborock para programar limpiezas desde el trabajo, seleccionar zonas específicas cuando llegan visitas o revisar el mapa de tu casa en tiempo real.

para programar limpiezas desde el trabajo, seleccionar zonas específicas cuando llegan visitas o revisar el mapa de tu casa en tiempo real. Compatible con Alexa y Google Assistant para dar órdenes por voz sin tener que sacar el celular.

para dar órdenes por voz sin tener que sacar el celular. Modo refuerzo automático de alfombra que sube la potencia cuando detecta que está pasando sobre tapetes o alfombras.

que sube la potencia cuando detecta que está pasando sobre tapetes o alfombras. Mapeo de hasta 3 pisos distintos, útil para casas de dos niveles donde puedes subir el robot y que ya sepa dónde está.

distintos, útil para casas de dos niveles donde puedes subir el robot y que ya sepa dónde está. Perfil delgado de menos de 10 centímetros para meterse debajo de camas y sofás bajos donde nadie quiere agacharse a barrer.

Este robot le funciona especialmente bien a familias con mascotas, personas con alergias al polvo que necesitan limpieza frecuente, hogares con adultos mayores que ya no pueden agacharse a barrer, profesionistas ocupados que llegan tarde del trabajo y no tienen ganas de aspirar los sábados, o cualquiera que simplemente quiera automatizar la limpieza básica del piso sin gastar 15 mil pesos en modelos con base de autovaciado.

El producto incluye un año de garantía oficial Roborock México y Liverpool ofrece envío gratuito a domicilio en compras superiores a 499 pesos, además del servicio Click & Collect para recogerlo en la sucursal más cercana sin costo adicional. La oferta está disponible en línea mientras haya inventario.

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