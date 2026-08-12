Fechas de la promoción de Cinépolis que tendrá boletos Macro XE, IMAX y 4DX a 35 y 80 pesos

Si eres cinéfilo y quieres ahorrarte una lanita al ir al cine, como parte de la Fiesta Cinépolis 2026 los boletos tendrán precios de 35 y 80 pesos dependiendo de la sala, así que para que aproveches aquí te decimos cuándo y cómo aplica.

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¿Qué boletos de Cinépolis estarán a 35 pesos?

De acuerdo con el anuncio de Cinépolis del 24 al 28 de agosto, el boleto para la sala tradicional, Macro XE, Cinépolis Pluus y Junior tendrán un precio de 35 pesos. Esta es una excelente alternativa para llevar a los más pequeños a disfrutar de uno de los largometrajes animados que hay en cartelera.

IMAX y 4DX a 80 pesos

Mientras que para quienes disfrutan de formatos de mayor impacto, las entradas para IMAX y 4DX tendrán un precio de 80 pesos, por lo que es una gran opción ya que estas salas por lo regular son más costosas.

IMAX ofrece una experiencia basada en una pantalla de gran formato y características audiovisuales diseñadas para películas de espectáculo. Por otro lado, 4DX incluye movimiento y efectos físicos sincronizados con lo que ocurre en pantalla.

La promoción es válida en todo el país y participan compras en App, web, kioskos y taquilla, aunque en compra electrónica hay cargos por servicio. No aplica con otras promociones o descuentos.

¡El final del verano está por llegar! 🌞🕶️🏖️Y para festejar pondré los boletos a $35 pesos para que puedas ver más de una peli e invitar a más de un amigo al cine.



¡Guarda ya la fecha de #FiestaCinépolis! 📆 pic.twitter.com/BbDeSjHnWH — Cinépolis (@Cinepolis) August 10, 2026

¿Qué películas hay en cartelera?

Algunas de las películas que actualmente se exhiben en el cine son:

La Odisea

Spider-Man: Un nuevo Día

La noche del demonio 6

Backrooms: Sin salida Versión extendida

Evil Dead en Llamas

The End of Oak Street

Paw Patrol: The Dino Movie

Minions & Monstruos

Moana

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