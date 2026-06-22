El truco en los Samsung Galaxy que no todos conocen: así puedes controlar qué funciones de IA activar y cuáles no

Los modelos más recientes de la línea Galaxy de Samsung incorporan más funciones de inteligencia artificial que nunca, pero no todas son obligatorias. Cada usuario puede decidir cuáles mantener activas y cuáles desactivar por completo, sin necesidad de navegar por menús complejos.

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¿Cómo activar o desactivar funciones de Galaxy AI en un Samsung?

Gestionar los servicios de IA de forma individual en tu Samsung es un proceso sencillo. El paso a paso es el siguiente:

Abrir Configuración

Tocar en Galaxy AI

Seleccionar el servicio que deseas desactivar

que deseas desactivar Cambiar el interruptor a Desactivado

En este menú aparece una lista con los distintos servicios y aplicaciones que forman parte de Galaxy AI. El usuario decide para qué aplicaciones la inteligencia artificial estará habilitada y para cuáles no.

Cabe destacar que algunas funciones de Galaxy AI en Samsung se activan automáticamente en segundo plano, mientras que otras requieren la acción del usuario: al tocar el ícono de cuatro estrellas de Galaxy AI que aparece en ciertas aplicaciones, se despliega una lista de acciones disponibles.

¿Cómo limitar la IA en la nube y proteger tu privacidad en un Samsung Galaxy?

Para quienes prefieren evitar que sus datos se envíen a servidores externos, Samsung incluye un interruptor en la parte inferior del menú de Galaxy AI que limita el procesamiento de datos a nivel local. Al activarlo, la IA deja de enviar información a la nube. No obstante, es preciso aclarar que al hacerlo algunas funciones avanzadas pueden quedar inhabilitadas o mostrar resultados menos completos.

Si además quieres reemplazar o desactivar Bixby, el asistente digital de Samsung, puedes sustituirlo por Google Assistant siguiendo estos pasos:

Acceder a Configuración

Seleccionar Aplicaciones

Tocar en Aplicaciones predeterminadas

Elegir Aplicación de asistente digital

Seleccionar Google

Una vez hecho esto, el dispositivo utilizará Google Assistant en vez de Bixby. En equipos más nuevos, como el Galaxy S26, es probable que Bixby no esté disponible como opción predeterminada.

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