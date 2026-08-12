Liverpool remata Samsung Galaxy S26 Dynamic AMOLED; así puedes ahorrarte más de 8 mil pesos

Si estás buscando un teléfono celular de alta gama sin pagar por el precio completo, el Samsung Galaxy S26 aparece con descuento en Liverpool. El smartphone, uno de los modelos más recientes de la compañía surcoreana, está en oferta: Su precio de lista es de $22,499 pesos y actualmente está con rebaja en $15,199.20 pesos en el catálogo de la tienda departamental.

Esta oferta de Liverpool representa un ahorro de aproximadamente $7,300 pesos, aunque las promociones y disponibilidad pueden cambiar.

Descuento del Samsung Galaxy S26 en Liverpool Liverpool baja el Samsung Galaxy S26 a $15,199 pesos: así es el celular premium de Samsung (Liverpool)

Características del Galaxy S26 Dynamic AMOLED 2X 6.2 pulgadas

El Samsung Galaxy S26 incorpora una pantalla Dynamic AMOLED 2X con frecuencia de actualización de hasta 120 Hz. Liverpool lo identifica como un modelo de 6.2 pulgadas, sin embargo, Samsung señala que la pantalla mide 6.3 pulgadas tomando en cuenta sus esquinas redondeadas.

El teléfono inteligente integra 12 GB de RAM, opciones de almacenamiento de 256 y 512 GB, además del procesador Exybos 2600, de acuerdo con las especificaciones oficiales para México.

En fotografía, cuenta con una cámara principal de 50 megapixeles, un ultra gran angular de 12MP, además de un teleobjetivo de 10 MP con un zoom óptico de 3 aumentos, además de una cámara frontal de 12 MP.

Samsung también equipa al Samsung Galaxy S26 con una batería de 4,300 mAh, carga rápida, además de funciones de Galaxy AI, además de resistencia al agua.

¿Cuánto cuesta el Samsung Galaxy S26 en Liverpool?

El precio de lista mostrado en Liverpool es de $22,499 pesos, mientras que su precio promocional en Liverpool es de $15,199.20 pesos, además de que puedes pagarlo hasta 24 meses sin intereses de: $749.96 pesos.

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