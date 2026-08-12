Walmart pone en remate la pantalla Smart TV Hisense de 43 Pulgadas Full HD con Roku: tiene $1,900 de descuento y hasta 12 MSI

¿Estás pensando en renovar la tele de la sala o llevar una pantalla nueva a la recámara? Walmart trae una promoción que vale la pena revisar. La pantalla Smart TV Hisense de 43 pulgadas Full HD con Roku modelo 43H4030F3 se puede llevar por solo 5,468 pesos, cuando su precio original estaba en 7,389 pesos, con un ahorro directo de 1,921 pesos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Además del descuento en línea, Walmart ofrece la posibilidad de pagar el equipo en hasta 12 meses sin intereses, con mensualidades de tan solo $455.67. Ideal para quienes no pueden comprar de contado pero no quieren dejar pasar la oferta. La cadena también permite recoger el producto en sucursal con el servicio Pickup sin costo adicional, o solicitarlo a domicilio con envío gratuito.

Smart TV Hisense 43 Pulgadas en Walmart (Walmart)

Lo que trae la pantalla Hisense 43H4030F3 en Walmart

La pantalla Hisense de 43 pulgadas viene con especificaciones interesantes para el precio que maneja. Entre lo más destacado están:

Resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles para ver series, películas y deportes con calidad de imagen clara.

de 1920 x 1080 píxeles para ver series, películas y deportes con calidad de imagen clara. Sistema Roku TV integrado con acceso a más de 500 mil películas y episodios entre plataformas gratuitas y de paga como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max y YouTube.

con acceso a más de 500 mil películas y episodios entre plataformas gratuitas y de paga como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max y YouTube. Panel LED Direct para mejor distribución del brillo y colores más vivos.

para mejor distribución del brillo y colores más vivos. Motion Rate 120 para reducir el desenfoque en escenas rápidas, ideal para partidos del Mundial 2026.

para reducir el desenfoque en escenas rápidas, ideal para partidos del Mundial 2026. Modo Juego optimizado para conectar consolas como PlayStation 5, Xbox Series X o Nintendo Switch 2.

para conectar consolas como PlayStation 5, Xbox Series X o Nintendo Switch 2. Audio DTS TruSurround de 7 watts para una experiencia sonora envolvente sin necesidad de barra externa.

de 7 watts para una experiencia sonora envolvente sin necesidad de barra externa. Control por voz compatible con Google Assistant y Amazon Alexa.

compatible con Google Assistant y Amazon Alexa. Conexión Wi-Fi integrada más puertos HDMI y USB para conectar dispositivos externos.

integrada más puertos HDMI y USB para conectar dispositivos externos. Búsqueda universal que encuentra tu contenido favorito entre todas las apps al mismo tiempo.

Es importante mencionar que este modelo es de la línea H4 del año 2020, por lo que se trata de una pantalla Full HD y no 4K. Si buscas máxima resolución para películas premium, tal vez quieras revisar las opciones 4K UHD que también tiene Walmart en el mismo rango de precio. Pero si lo tuyo es ver el futbol, series, YouTube y tener una segunda pantalla para la recámara o el estudio, esta Hisense cumple bien con el trabajo.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.