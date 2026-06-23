Liverpool remata la pantalla Samsung Neo QLED 75″ 4K con Modern Frame Design y Vision AI Companion

Liverpool está rematando la pantalla Samsung Neo QLED de 75 pulgadas. El valor actual de la Smart TV está con un descuento de 20 mil pesos, posibilidad de pago en diferido y envío gratis a todo el país.

La tecnología de la pantalla ofrece colores vibrantes y texturas definidas. Además, con su Art Mode puedes convertir tu casa en una sala de arte al colocar grandes obras o tus fotos favoritas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuánto cuesta la Samsung Neo QLED 75″ en Liverpool y cómo pagarla a meses?

El precio actual de la pantalla Samsung Neo QLED de 75 pulgadas en Liverpool es de $39,998 (el precio original era de $59,999, por lo que el descuento alcanza los 20 mil pesos).

Además, la cadena de ventas ofrece hasta 9 meses sin intereses. Las opciones de pago en diferido con tarjetas Liverpool son:

3 MSI de $14,285.25 al mes (total $42,855.75)

de $14,285.25 al mes (total $42,855.75) 6 MSI de $7,142.62 al mes (total $42,855.75)

de $7,142.62 al mes (total $42,855.75) 9 MSI de $4,761.75 al mes (total $42,855.75)

Además, hay opciones de pagos fijos con intereses disponibles desde 9 hasta 48 mensualidades, con total de $57,141.

Con otras tarjetas aplican hasta 6 MSI. El producto incluye envío gratis a todo el país.

Tecnología Samsung Neo QLED 75" disponible en Liverpool con descuento. (Liverpool)

¿Cómo es la pantalla Samsung Neo QLED 75″ y por qué destaca entre las pantallas 4K?

La pantalla Samsung cuenta con tecnología Neo QLED con pantalla Glare Free, que ofrece contraste profundo, colores vibrantes y texturas nítidas eliminando reflejos. Su velocidad de transición es de 144 Hz y el sistema incluye AI Escalado a 4K.

Entre sus funciones de inteligencia artificial destaca Vision AI Companion, que permite consultar información en tiempo real, identificar actores o descubrir contenido relacionado sin salir de lo que se está viendo, con acceso a funciones como Live Translate y Generative Wallpaper.

Con Art Mode, la pantalla muestra obras de arte o fotos personales cuando está encendida, y cuando se apaga luce como una pieza de arte.

Otras de sus especificaciones técnicas del dispositivo que Liverpool remata son:

Sistema operativo: Tizen

Asistente de voz: Bixby

Compatibilidad: Wi-Fi y Bluetooth

Servicios de streaming: Netflix, YouTube y más

Compartir contenido: tablet, smartphone y computadora a TV

Accesorios incluidos: control remoto estándar

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.