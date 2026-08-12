Caso Ayotzinapa: Vinculan a proceso a Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, por desaparición forzada

El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de desaparición forzada de personas, luego de ser señalo por supuestamente ocultar y desaparecer información delicada en el caso Ayotzinapa.

Alrededor de las 03:30 horas (tiempo del centro del país) de este miércoles 12 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que, como medida cautelar, el exmandatario deberá permanecer recluido en el penal del Altiplano, en el Estado de México (Edomex).

El juez del caso concedió un plazo de 120 días para que se desarrolle la investigación complementaria.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso del ex gobernador de Guerrero, Ángel “N”, por su probable participación en el delito de desaparición forzada de personas bajo la hipótesis de que el servidor público ocultó información. La autoridad… pic.twitter.com/XSTdRXVEJA — FGR México (@FGRMexico) August 12, 2026

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¿Por qué detuvieron a Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero?

El pasado 6 de agosto, la FGR dio a conocer la detención del exmilitante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), luego de que se aplicara un nuevo modelo de análisis en la investigación en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Las autoridades consideraron que, en su papel de gobernador del estado de Guerrero, Aguirre habría desaparecido grabaciones de cámaras de seguridad esenciales para conocer qué pasó con los jóvenes en septiembre de 2014.

Dos testigos de la FGR señalan a Ángel Aguirre como el presunto culpable de desaparecer grabaciones del Caso Ayotzinapa

Dichos señalamientos habrían sido otorgados por dos testigos claves, los cuales declararon en enero y mayo de este año, respectivamente, así lo mencionó la FGR.

“(En enero de 2026) una persona colaboradora aportó testimonio que confirmó la existencia de videograbaciones (del caso) y señaló a quien las sustrajo para entregarlas directamente a Ángel ‘N’, además de referir amenazas que explicaban su silencio previo”, mencionó la FGR a través de un video, a la par de confirmar que un segundo testigo refirió que exgobernador pidió “desaparecer cualquier evidencia”.

Esta hipótesis no es nueva, sino que salió a relucir en 2015 y Aguirre compareció ante las autoridades por el caso Ayotzinapa, luego de renunciar a la gubernatura de Guerrero. En aquellos años siempre se deslindó de las acusaciones.

“La Fiscalía cuenta con elementos de prueba que acreditan dicha instrucción de ocultamiento fue girada, de manera directa, por el entonces gobernador con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel”, refirieron.

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