Walmart remata pantalla Samsung Crystal de 85 pulgadas con UHD 4K, $3,000 de descuento y hasta 15 MSI

Walmart sumó a su catálogo una de las propuestas más fuertes del año dentro del segmento de pantallas Samsung en formato monumental sin necesidad de membresía. La Smart TV Samsung Crystal UHD 4K de 85 pulgadas, modelo UN85U8000FFXZX —generación 2025 con Tizen OS y Vision AI— pasó de $19,999 a $16,999 pesos, lo que representa un ahorro directo de $3,000 pesos sobre el precio de catálogo. Es uno de los precios más bajos registrados del modelo Samsung Crystal UHD 85 pulgadas en retail mexicano durante 2026, con la ventaja adicional frente a otros retailers de no requerir membresía para acceder al descuento.

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El esquema de pagos contempla hasta 15 meses sin intereses de $1,133.27 pesos con tarjetas de crédito participantes, una mensualidad accesible para presupuesto familiar considerando el formato monumental 85 pulgadas. Walmart ofrece también las opciones habituales: pago de contado, débito, monedero electrónico, depósito en efectivo, además de la opción Pickup para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia. La compra incluye envío gratuito en productos electrónicos de gran formato.

Qué ofrece la línea Samsung Crystal UHD U8000F en formato 85 pulgadas

El Samsung Crystal UHD U8000F es uno de los modelos de la familia Crystal UHD 2025 de Samsung y se posiciona como propuesta accesible dentro del catálogo Samsung en formato monumental. La diferencia técnica frente a las líneas QLED y OLED de la marca se concentra en cuatro áreas: tecnología Crystal Display con procesador Crystal 4K, suite Vision AI básica para escalado inteligente, soporte HDR10+ con Mega Contraste y sistema Tizen OS con One UI Tizen. El formato 85 pulgadas representa uno de los tamaños más demandados del segmento monumental para salas grandes y centros de entretenimiento familiares en el catálogo Samsung accesible.

Television Samsung Crystal UHD 4K 85 pulgadas en Walmart Ahorro de $3,000 y con hasta 15 meses sin intereses. (Walmart)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Samsung México para el modelo UN85U8000FFXZX:

Pantalla: Crystal Display LED Edge de 85 pulgadas con bisel delgado y diseño que se integra a la sala.

Crystal Display LED Edge de 85 pulgadas con bisel delgado y diseño que se integra a la sala. Resolución: 3,840 x 2,160 píxeles (4K UHD nativos).

3,840 x 2,160 píxeles (4K UHD nativos). Procesador: Crystal Processor 4K con escalado inteligente que convierte contenido HD y FHD a calidad cercana al 4K nativo.

con escalado inteligente que convierte contenido HD y FHD a calidad cercana al 4K nativo. HDR: HDR10+ con Mega Contraste para profundidad de imagen en escenas con cambios bruscos de luz.

con Mega Contraste para profundidad de imagen en escenas con cambios bruscos de luz. Vision AI: suite básica de inteligencia artificial Samsung con escalado por IA, recomendaciones inteligentes de contenido y búsqueda asistida desde el control remoto.

suite básica de inteligencia artificial Samsung con escalado por IA, recomendaciones inteligentes de contenido y búsqueda asistida desde el control remoto. Tasa de refresco: Motion Xcelerator con tecnologías de suavizado de movimiento para deportes y cine de acción.

Motion Xcelerator con tecnologías de suavizado de movimiento para deportes y cine de acción. Audio: sistema con Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) que ajusta el sonido al contenido en pantalla, sonido adaptable y compatibilidad con Q-Symphony para sincronización con barras de sonido Samsung.

sistema con que ajusta el sonido al contenido en pantalla, sonido adaptable y compatibilidad con para sincronización con barras de sonido Samsung. Sistema operativo: Tizen OS con One UI Tizen, acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+, Samsung TV Plus y Daily+.

con One UI Tizen, acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+, Samsung TV Plus y Daily+. Asistente de voz: Bixby integrado con compatibilidad para Amazon Alexa y Google Assistant para control del hogar inteligente desde la pantalla.

Bixby integrado con compatibilidad para para control del hogar inteligente desde la pantalla. Conectividad: Apple AirPlay , Chromecast integrado , múltiples puertos HDMI, USB, Ethernet, WiFi y Bluetooth.

, , múltiples puertos HDMI, USB, Ethernet, WiFi y Bluetooth. Gaming: Auto Low Latency Mode (ALLM) y compatibilidad con HDMI para gaming en consolas PS5 y Xbox Series X.

Auto Low Latency Mode (ALLM) y compatibilidad con HDMI para gaming en consolas PS5 y Xbox Series X. SmartThings: integración con ecosistema Samsung para controlar dispositivos del hogar inteligente desde el televisor.

integración con ecosistema Samsung para controlar dispositivos del hogar inteligente desde el televisor. Knox Security: protección integrada para datos personales y cuenta Samsung.

protección integrada para datos personales y cuenta Samsung. Diseño: marco metálico delgado con perfil ultradelgado y base ajustable.

Forma de envío en Walmart y garantía del producto

El producto se vende y envía directamente por Walmart con cobertura nacional y envío gratuito en productos electrónicos de gran formato. La cadena ofrece la opción Pickup para recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea. Por las dimensiones del empaque (más de 1.90 metros de ancho para una pantalla de 85 pulgadas), conviene verificar accesos del domicilio antes de programar la entrega a domicilio o coordinar el servicio de instalación a domicilio que Walmart ofrece como servicio adicional. El tiempo de entrega oscila entre 5 y 10 días hábiles tras confirmar la orden.

El equipo incluye un año de garantía oficial Samsung México que cubre defectos de fábrica y panel; conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía con el fabricante en caso de incidencia y registrar el televisor en la app Samsung Members para acceso a soporte técnico inmediato. Walmart también ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto, lo que permite verificar el funcionamiento del equipo antes de comprometer la compra.

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