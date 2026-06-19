Liverpool rebaja la pantalla Samsung de 65 pulgadas 4K Mini LED con AI, sistema operativo Tizen y HDR10+

Liverpool tiene en rebaja la pantalla Samsung de 65 pulgadas, esta Smart TV Mini LED cuenta con resolución 4K y sistema operativo Tizen. Es el modelo 2026 de la línea con inteligencia artificial integrada, frecuencia de 144 Hz y tecnología HDR10+.

La cadena de ventas ofrece el producto con un descuento de casi 9 mil pesos y opciones de pago en mensualidades fijas y sin intereses.

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¿Cuánto cuesta la Samsung Mini LED de 65 pulgadas en Liverpool?

El precio actual de esta pantalla Samsung en Liverpool es de $12,498 pesos y puede pagarse en meses sin intereses (MSI) y en mensualidades fijas, dependiendo de la tarjeta disponible y de la opción que elija el comprador.

Con tarjetas Liverpool:

3 MSI con 35% de descuento: $4,513.17 al mes (total $13,539.50)

$4,513.17 al mes (total $13,539.50) 6 MSI con 35% de descuento: $2,256.58 al mes (total $13,539.50)

$2,256.58 al mes (total $13,539.50) 9 MSI con 35% de descuento: $1,504.39 al mes (total $13,539.50)

$1,504.39 al mes (total $13,539.50) 13 MSI con 30% de descuento: $1,121.62 al mes (total $14,581.00)

$1,121.62 al mes (total $14,581.00) 6 MSI con 15% de descuento: $2,950.92 al mes (total $17,705.50)

Por otro lado, con tarjetas Visa y Mastercard hay opción de hasta 6 MSI.

El producto incluye envío gratis a todo el país.

Pantalla Samsung El modelo integra Vision AI Companion para identificar actores y consultar información sin dejar de ver el contenido. (Liverpool)

¿Qué tecnologías integra la pantalla Samsung Mini LED de 65 pulgadas disponible en Liverpool?

El modelo de pantalla Samsung a la venta combina Mini LED con HDR10+, analiza el contenido en tiempo real para mejorar brillo, contraste y detalle. Además, su tecnología Motion Xcelerator 144 Hz ofrece imágenes más fluidas y nítidas, con compatibilidad VRR para mayor estabilidad en videojuegos.

La función Vision AI Companion permite identificar actores, consultar detalles de la historia o descubrir contenido relacionado directamente desde el control remoto, con respuestas en pantalla y acceso a funciones como Live Translate y Generative Wallpaper.

Finalmente, el AI Modo Estadio ajusta automáticamente imagen y sonido al detectar contenido de fútbol, resaltando contraste, color y la voz del comentarista.

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