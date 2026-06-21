MultiView en pantallas Samsung: el truco para ver dos contenidos al mismo tiempo en tu Smart TV (y casi nadie lo tiene activado)

La mayor parte de las personas que tienen una Smart TV solo la usan para ver contenido en streaming o televisión abierta, sin explorar funciones que ya vienen integradas de fábrica. Una de las más útiles y menos conocidas es el modo Picture-in-Picture (PiP), también llamado MultiView o multiventana, que permite ver dos fuentes de video simultáneamente en la misma pantalla. Samsung lo integra en la mayoría de sus modelos desde hace varios años.
¿Para qué sirve exactamente y cómo activarlo en tu pantalla Samsung?
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
¿Para qué sirve el modo MultiView en una Smart TV Samsung?
La función MultiView de Samsung permite dividir la pantalla para hacer o ver dos cosas al mismo tiempo. Sus usos más comunes son:
- Multitarea: seguir viendo una serie mientras se revisan redes sociales, o tener dos transmisiones deportivas en pantalla al mismo tiempo
- Compartir el televisor: si dos personas quieren ver cosas distintas, pueden reproducir ambas fuentes en simultáneo
- Contenido adicional: algunas aplicaciones tienen PiP integrado, como ver un video de YouTube con los comentarios visibles al mismo tiempo
- Consultas en tiempo real: resolver dudas sobre lo que se está viendo sin necesidad de pausar ni cambiar de pantalla
¿Cómo activar el modo MultiView en una Smart TV Samsung paso a paso?
En los modelos más recientes de Samsung, el acceso es directo: el mando a distancia tiene un botón MultiView. En modelos donde ese botón no aparece, el paso a paso, conforme a lo que explica en su web oficial, es el siguiente:
- Desplázate hasta Configuración ábrela y a continuación, selecciona Multi View.
- Elige cómo deseas iniciar Multi View (puedes escoger entre la pantalla Multi View más reciente, una guardada, agregar vista o crear una a partir de una plantilla de diseño)
- Finalmente, presiona cerrar.
Una vez dentro, se puede elegir qué fuentes mostrar simultáneamente: aplicaciones, dispositivos conectados por HDMI o transmisiones en vivo.
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.