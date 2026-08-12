Walmart remata el celular Honor 200 PRO de 512GB, pantalla de 6.78″ y triple cámara con $4,000 pesos de descuento

Walmart tiene en rebaja el Honor 200 Pro, con un precio de $10,999 pesos y un ahorro de $4,001 pesos frente a su costo original. El equipo se distingue por su pantalla OLED de 6.78 pulgadas, su sistema de triple cámara de 50 megapíxeles y una batería de 5,200 mAh con carga rápida.

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¿Cuánto cuesta el Honor 200 Pro en Walmart y cómo pagarlo?

Según la ficha del producto en Walmart, el Honor 200 Pro bajó de $15,000 a $10,999 pesos, un ahorro de $4,001 pesos. El modelo llega en menos de 24 horas, y también se puede pagar hasta en 8 plazos con Cashi + Aplazo, que permite solicitar hasta $20,000 y pagar en esos plazos.

Para el pago en diferido, la mayoría de las tarjetas participantes —tales como BBVA, Banorte, Citibanamex, Santander y HSBC, entre otras— ofrecen los siguientes esquemas de financiación con meses sin intereses (MSI):

3 MSI de $3,666.33

6 MSI de $1,833.17

9 MSI de $1,222.11

El Honor 200 Pro, en color negro, está en rebaja en Walmart con hasta 9 meses sin intereses. (Walmart)

¿Qué características tiene el Honor 200 Pro disponible con $4,000 pesos de descuento en Walmart?

El Honor 200 Pro cuenta con pantalla OLED de 6.78 pulgadas a 120 Hz, y funciona con el procesador Snapdragon 8s Gen 3. Tiene 12 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento, y corre con Android 14 bajo la interfaz MagicOS 8.0.

En cámaras, el equipo a la venta en Walmart destaca su sistema triple de 50 MP + 50 MP + 12 MP, descrito en la ficha de producto como “ideal para retratos y fotografía artística”. La batería es de 5,200 mAh, con carga rápida por cable de 100 W y carga inalámbrica de 66 W.

El teléfono es compatible con redes 5G y viene desbloqueado para cualquier compañía celular.

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