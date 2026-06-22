El precio del celular Honor X8b en Bodega Aurrera te va a dejar sorprendido, pues se trata de una de las mejores ofertas de junio de 2026. Si estás buscando un smartphone con gran almacenamiento y un costo accesible esta puede ser la oportunidad que estabas esperando.

La cadena de supermercados puso a la venta este dispositivo desbloqueado por un precio irresistible de $4,229 pesos, una rebaja que permite ahorrar más de mil pesos. Te contamos todos los detalles y características de este producto.

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Smartphone Honor X8b precio en Bodega Aurrera

De acuerdo con la oferta publicada en la tienda en línea de Bodega Aurrera, el Honor X8b de 512 GB desbloqueado tiene un precio regular de $5,429 pesos, pero durante el mes de junio, lo podrás conseguir por solo $4,229 pesos, en su versión color verde.

La promoción destaca porque incluye un dispositivo con memoria amplia, ideal para almacenar fotografías, videos, aplicaciones y documentos sin preocuparse constantemente por liberar espacio.

Además, al ser un teléfono desbloqueado, puede utilizarse con distintas compañías telefónicas en México, lo que brinda mayor flexibilidad a los usuarios.

celular-honor-oferta Aprovecha las mejores ofertas de celulares Honor en Bodega Aurrera. (Bodega Aurrera)

Smartphone Honor X8b características

Entre las especificaciones más destacadas del Honor X8b se encuentran:

Almacenamiento interno de 512 GB

Memoria RAM de 8 GB con expansión inteligente

con expansión inteligente Cámara principal de 108 megapíxeles

Cámara frontal de 50 megapíxeles para selfies

Pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas

Brillo de hasta 1200 nits para mejor visibilidad bajo el sol

Diseño ultradelgado de apenas 6.78 mm de grosor y peso de 166 gramos

de apenas 6.78 mm de grosor y peso de 166 gramos Equipo totalmente desbloqueado

ENLACE de compra.

La marca también destaca que el dispositivo cuenta con certificación SGS de resistencia y una configuración enfocada en ofrecer buen rendimiento para tareas cotidianas, redes sociales, fotografía y entretenimiento.

Si planeas cambiar de teléfono durante el mes de junio, esta promoción del Honor X8b 512GB representa una de las alternativas más atractivas del momento. Sin embargo, como ocurre con otras ofertas tecnológicas, la disponibilidad puede variar dependiendo de la demanda y del inventario disponible en la tienda en línea de Bodega Aurrera.

¿Cuáles son las opciones de pago en Bodega Aurrera del celular Honor X8b?

Bodega Aurrera ofrece diversas formas de pago para que sus clientes puedan conseguir este celular Honor a precio de promoción. En caso de no contar con el efectivo exacto, la tienda ofrece hasta 18 mensualidades fijas de $411.15 pesos.

El producto cuenta con envío disponible y garantía de devolución de hasta 30 días después de recibido.

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