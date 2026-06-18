Bodega Aurrerá remata Xbox Series S 512 GB Blanca

Si tienes pensado adquirir una nueva consola de videojuegos, parece que la oportunidad de hacerlo llegó, pues Bodega Aurrerá lanzó una atractiva promoción para adquirir una Xbox Series S 512 GB Blanca con un gran descuento.

Se trata de una consola de generación reciente que cuenta con una amplia memoria y con retrocompatibilidad de juegos. Aquí te contamos los detalles.

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Consola Xbox Series S 512 GB Blanca características

El Xbox Series S 512 GB es una consola de última generación que busca ofrecer al jugador una gran experiencia. Viene con un control y se puede conectar a diversos juegos en línea, siendo una versión ideal para niños y jóvenes.

Juega títulos digitales a hasta 120 cuadros por segundo.

Da vida a tus juegos y películas digitales con sonido espacial 3D avanzado, que genera entornos de audio dinámicos.

Disfruta del control inalámbrico Xbox, que ofrece nuestro mayor nivel de precisión, con un botón Compartir y ergonomía mejorada.

Accede a tu entretenimiento favorito mediante apps como YouTube, Netflix, HBO Max y muchas más.

Transmite video en 4K con Disney+, Netflix, Amazon, Hulu, Microsoft Películas y TV, y mucho más con Xbox Game Pass Ultimate.

Consola Xbox Series S 512 GB Blanca

Esta potente consola de videojuegos, de 512 GB de memoria, tiene un precio de oferta de 6 mil 999 pesos, cuando su precio regular es de 8 mil 899 pesos.

Además, si lo prefieres, Bodega Aurrerá ofrece la posibilidad de pagar hasta a 12 meses sin intereses, con pagos de 583.25 pesos. Aquí puedes encontrar la oferta.

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