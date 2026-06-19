Bodega Aurrera remata la pantalla Motorola de 65 pulgadas 4K UHD para el Día del Padre con Android 11, Chromecast y hasta 24 MSI

Bodega Aurrera sumó a su catálogo una de las propuestas más fuertes del año dentro del segmento de pantallas Motorola en formato 65 pulgadas. La Smart TV Motorola QLED 4K Ultra HD de 65 pulgadas, modelo MOT65UQE11 —con sistema operativo Android 11 y Chromecast integrado— se encuentra disponible en el retailer a $7,990 pesos.
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El esquema de pagos contempla hasta 18 meses sin intereses de $443.89 pesos con tarjetas de crédito participantes, una mensualidad accesible para presupuesto familiar de regalo de Día del Padre. Bodega Aurrera ofrece también las opciones habituales: pago de contado, débito, monedero Cashi y combinación con cupones bancarios que pueden reducir aún más el precio final según el banco emisor.
Qué ofrece la Smart TV Motorola QLED 4K MOT65UQE11
El Motorola MOT65UQE11 es uno de los modelos QLED 65 pulgadas del catálogo Motorola para Smart TVs en México y se posiciona como propuesta de gama media-alta accesible dentro del segmento. La diferencia técnica frente a otras pantallas 65 pulgadas en el mismo rango de precio se concentra en cuatro áreas: resolución 4K UHD con tecnología QLED, sistema operativo Android 11 con Chromecast incorporado, soporte completo para Dolby Vision y Dolby Atmos, y compatibilidad con Google Assistant integrado para control por voz. El formato 65 pulgadas representa el tamaño ideal para salas medianas y centros de entretenimiento familiares.
Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial del fabricante para el modelo MOT65UQE11:
- Pantalla: QLED de 65 pulgadas con tecnología Direct LED para retroiluminación uniforme y bisel mínimo en diseño negro elegante.
- Resolución: 3,840 x 2,160 píxeles (4K Ultra HD nativos).
- Tecnología de color: QLED con colores vibrantes y mayor saturación frente a paneles LED tradicionales.
- HDR: soporte HDR, Dolby Vision y HLG para mayor contraste y rango dinámico en escenas con cambios bruscos de luz.
- Tasa de refresco: 60 Hz nativos con tecnología MEMC (Motion Estimation Motion Compensation) para suavizado de movimiento en deportes y cine de acción.
- Audio: sistema con soporte Dolby Atmos y Dolby Digital para audio multidimensional, mejorando la experiencia cinematográfica en casa.
- Sistema operativo: Android 11 con acceso a Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video, HBO Max, Vix, Apple TV+ y catálogo completo de Google Play Store preinstalado.
- Chromecast integrado: para enviar contenido desde smartphone, tablet o computadora directamente al televisor sin necesidad de dispositivo adicional.
- Asistente de voz: Google Assistant integrado con búsqueda por voz y control del hogar inteligente desde el control remoto.
- Procesador: ARM Cortex-A55 Quad Core de 1.5 GHz con 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno para aplicaciones.
- Conectividad: múltiples puertos HDMI, USB, AV, Ethernet LAN (RJ-45), WiFi, Bluetooth y sintonizador digital ISDB para televisión abierta.
- Diseño: plano con bisel mínimo, acabado negro, dimensiones de 1,446 mm de ancho, 326 mm de profundidad y 900 mm de alto con soporte incluido.
- Peso: 17.1 kg con soporte.
- Compatibilidad VESA: soporte para montaje a pared en distintas configuraciones.
Forma de envío en Bodega Aurrera y garantía del producto
El producto se vende y envía directamente por Bodega Aurrera con cobertura nacional, opción de recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea. Por las dimensiones del empaque (más de 1.44 metros de ancho para una pantalla de 65 pulgadas), conviene verificar accesos del domicilio antes de programar la entrega o coordinar el servicio de instalación a domicilio que Bodega Aurrera ofrece como servicio adicional. El tiempo de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden.
El equipo incluye un año de garantía oficial Motorola México que cubre defectos de fábrica y panel; conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía con el fabricante en caso de incidencia. Bodega Aurrera también ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto, lo que permite verificar el funcionamiento del equipo antes de comprometer la compra.
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