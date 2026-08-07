Walmart remata pantalla LG 65 pulgadas UHD 4K con funciones de inteligencia artificial ThinQ

Si estás buscando renovar tu televisión, Walmart tiene una oferta en la pantalla Smart TV LG de 65 pulgadas UHD AI 4K, ideal para disfrutar películas, series, deportes y contenido en streaming.

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Pantalla LG 65 pulgadas precio

El modelo LG 65UA7510 se encuentra en remate por 8 mil 990 pesos, cuando su precio anterior era de 15 mil 599 pesos, lo que representa un ahorro de 6 mil 609 pesos.

Además, la tienda ofrece la posibilidad de pagarla hasta en 24 meses sin intereses, con mensualidades aproximadas de 374.58 pesos.

La promoción también contempla devoluciones hasta 30 días después de recibir el producto. La oferta está disponible en línea en este enlace.

Pantalla LG 65 pulgadas características

La pantalla LG 65 pulgadas UHD AI UA7510 4K Smart TV ofrece resolución 4K Ultra HD (3,840 x 2,160), procesador α7 AI Processor 4K Gen8 con reescalado inteligente, compatibilidad con HDR10 Pro/HLG, tasa de refresco nativa de 60 Hz y el sistema operativo webOS con funciones de inteligencia artificial ThinQ.

Pantalla LED de 65 pulgadas con retroiluminación Direct.

con retroiluminación Direct. Procesador alpha 7 AI Gen8 que optimiza nitidez y profundidad.

que optimiza nitidez y profundidad. Super Escalador 4K para mejorar contenidos de menor resolución.

para mejorar contenidos de menor resolución. Modos especiales como FILMMAKER MODE y Dynamic Tone Mapping.

y Dynamic Tone Mapping. AI Sound Pro con mezcla virtual de 9.1.2 canales .

con mezcla virtual de . Sistema de canales 2.0 con potencia de salida hacia abajo (Down Firing).

con potencia de salida hacia abajo (Down Firing). Puertos HDMI (con eARC en HDMI 2) y USB 2.0.

Conectividad Wi-Fi 5 y Bluetooth 5.0 .

y . Modo de juego con Optimizador de Juegos, ALLM y HGIG a 60 Hz.

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