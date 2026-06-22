Walmart remata el Samsung Galaxy A17 Dual de 128 GB Negro y permite pagos hasta en 18 meses

¿Quieres iniciar julio con un nuevo teléfono? Esta es tu oportunidad y es que Walmart remata el Samsung Galaxy A17 Dual de 128 GB y 4 GB de RAM en color negro.

La tienda tenía este celular en tres mil 999 pesos y actualmente, en su tienda en línea, lo tiene en dos mil 719 pesos, lo que significa un ahorro de mil 280 pesos.

Eso no es lo mejor, sino que Walmart ofrece pagos de hasta 18 mensualidades fijas; no obstante, esto puede cambiar dependiendo del banco, así que es conveniente revisar todo antes de comprar.

Walmart La rebaja es de más del mil pesos (Walmart)

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Características del Samsung Galaxy A17 Dual

Este teléfono tiene las siguientes características:

Pantalla de 6.6′’ HD+ , ideal para ver series, navegar y jugar

, ideal para ver series, navegar y jugar Procesador Octa-Core

4GB de RAM que garantizan un rendimiento fluido

que garantizan un rendimiento fluido 128 GB de almacenamiento que permitirán guardar fotos, videos y apps

que permitirán guardar fotos, videos y apps Cámara trasera cuádruple de 50MP+5MP+2MP+ 2MP , esto quiere decir que podrás tomar selfies claras, nítidas y en gran calidad

, esto quiere decir que podrás tomar selfies claras, nítidas y en gran calidad Cámara frontal de 13MP

Batería de 5,000 mAh con carga rápida

con carga rápida Seguridad con huella lateral y reconocimiento facial

Además, es un celular que está desbloqueado, por lo que no es necesario que tengas alguna compañía en específico.

¿Walmart ofrece garantía en la compra del Samsung Galaxy A17 Dual?

La tienda departamental tiene un periodo de garantía de 12 meses y es directamente con el proveedor; no obstante, esta no aplicará para equipos golpeados, mojados o intervenidos.

Para hacerla válida, también, el equipo se tiene que entregar con todos los accesorios.

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