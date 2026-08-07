Vacaciones de verano complicadas: Carreteras cerradas por bloqueos y fuertes accidentes hoy viernes 7 de agosto

Si aprovecharás este viernes 7 de agosto para irte de vacaciones y disfrutar del fin de semana, toma precauciones, ya que las carreteras reportan cierres totales o parciales debido a bloqueos de manifestantes o aparatosos accidentes.

Todavía falta para que los miles de estudiantes regresen a las aulas y muchas familias mexicanas se tomarán un descanso y saldrán en carretera. Con el objetivo de que los incidentes no te afecten y estés al pendiente de las mejores rutas, en adn Noticias te diremos cuál es el avance en las vialidades y en dónde hay bloqueos.

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