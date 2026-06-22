Bodega Aurrera busca sorprender a sus clientes con precios bajos en computación y uno de sus más grandes ejemplos es la laptop ejecutiva o empresarial de la marca Dell Latitude, reacondicionada y que tiene un precio de 6 mil 199 pesos, que pueden ser pagados hasta en tres meses sin intereses de 2 mil 066 pesos.

Con el objetivo de que los clientes se vayan contentos Bodega Aurrera pone a disposición una devolución hasta 30 días después de haber recibido el equipo y una garantía de hasta seis meses con el vendedor directo.

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¿Qué ofrece la laptop Dell Latitude ejecutiva?

La laptop Dell Latitude ejecutiva o empresarial modelo E7470/7480 está reacondicionada, tiene un procesador Intel Core i7 de Sexta Generación, con una Memoria Ram de 16gb DDR4 y con 240 gb de Disco Sólido SSD.

La laptop también cuenta con gráficos integrados Intel HD 620, una pantalla LED Full HD de 14 pulgadas, Bluetooh 4.1, 3 Puertos USB, teclado americano, Windows 10 en español, Office 2019, una salida de video HDMI y cargador original.

¿Qué significa que la laptop está reacondicionada?

De acuerdo con Bodega Aurrera, el proceso de renovación y reacondicionamiento incluye pruebas de funcionalidad, limpieza, mantenimiento, inspección y empaque. Es una laptop seminueva que ha sido inspeccionado, limpiada y probado por técnicos calificados de Pc One Tijuana.

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