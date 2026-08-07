Sydney Towle muere a los 26 años: ¿Qué cáncer padecía la estrella de TikTok?

Durante casi tres años, más de un millón de personas vieron a Sydney Towle aferrarse a la vida frente a una cámara.

TikTok se convirtió en el diario de una joven que decidió mostrar sin filtros qué significaba vivir con cáncer a los 23 años, justo cuando imaginaba que tenía toda una vida por delante.

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Este 5 de agosto llegó la noticia que sus seguidores temían, Sydney Towle murió a los 26 años después de casi tres años con colangiocarcinoma, un cáncer poco común de las vías biliares.

¿Quién era Sydney Towle?

Antes de que millones de personas conocieran su historia, Sydney compartía en redes momentos cotidianos: moda, amigos, baile, ejercicio y pequeños fragmentos de su vida.

Se graduó de Dartmouth College en 2022, donde estudió Gobierno y Estudios Ambientales, y posteriormente trabajó como social media manager.

Todo cambió en 2023, pues con apenas 23 años, Sydney fue diagnosticada con colangiocarcinoma en etapa 4.

A partir de entonces, decidió hacer algo poco común: abrió la puerta a una parte de su vida que normalmente permanece lejos de las cámaras.

Compartió tratamientos, quimioterapias, intervenciones quirúrgicas, cambios físicos y momentos de incertidumbre, pero no permitió que el cáncer ocupara cada segundo de sus redes.

Sydney Towle cumplió su sueño de modelar antes de morir

Uno de los momentos más especiales ocurrió apenas unos meses antes de su muerte.

En mayo de 2026, Sydney caminó por la pasarela de Miami Swim Week durante un desfile de The Chemo Club y Post Swim, proyecto enfocado en mujeres que atravesaban o habían atravesado tratamientos contra el cáncer.

Y no intentó esconder las huellas que habían quedado en su cuerpo, Sydney modeló en traje de baño mostrando sus cicatrices y la bomba de infusión en la arteria hepática que tenía implantada en el abdomen.

Para ella, aquella pasarela significó reconciliarse con un cuerpo que había soportado tratamientos y operaciones.

Sydney Towle convirtió TikTok en una plataforma para hablar del cáncer

Conforme crecía su comunidad, sus publicaciones dejaron de ser únicamente un diario personal.

Sydney comenzó a utilizar su alcance para visibilizar el cáncer en adultos jóvenes y las enfermedades oncológicas poco frecuentes, además de hablar sobre las ideas preconcebidas acerca de cómo “debe verse” una persona enferma.

Incluso planeaba participar en el Maratón de Nueva York de 2026 para recaudar recursos destinados a la Cholangiocarcinoma Foundation.

La campaña vinculada a su participación había superado los 10 mil dólares recaudados para la organización.

El difícil momento que enfrentó meses antes de morir

En mayo de 2026, Sydney compartió uno de los momentos más complicados de todo su proceso, su oncólogo le comunicó que las alternativas de tratamiento se estaban agotando y planteó la posibilidad de pasar a cuidados de fin de vida.

Con el avance de la enfermedad, su situación cambió y a principios de agosto su hermano, Austin Towle, informó que había ingresado a cuidados paliativos; su familia confirmó posteriormente que murió en paz.

Crean campaña para mantener vivo el legado de Sydney Towle

Después de su muerte se puso en marcha una campaña de GoFundMe con una meta de 75 mil dólares.

El proyecto contempla colocar un banco conmemorativo en Dartmouth College, la universidad donde estudió Sydney, y crear una beca en su nombre en South Fork High School.

La intención es que su recuerdo permanezca ligado a dos de los espacios que marcaron su vida.

¿Qué es el colangiocarcinoma, cáncer que padecía Sydney Towle?

El colangiocarcinoma, enfermedad que padecía Sydney Towle, es un cáncer que se forma en las vías biliares, una red de conductos que transporta la bilis y que conecta el hígado, la vesícula biliar y el intestino delgado.

El caso de Sydney llamó especialmente la atención debido a su edad; datos del programa SEER del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos muestran que los cánceres de hígado y vías biliares intrahepáticas se diagnostican con mucha mayor frecuencia en personas de edades avanzadas; sólo una pequeña proporción corresponde al grupo de 20 a 34 años.

¿Cuáles son los síntomas del colangiocarcinoma?

De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, entre los signos y síntomas que pueden aparecer se encuentran:

Ictericia o color amarillento de piel y ojos.

Orina oscura.

Heces de color claro.

Dolor abdominal.

Fiebre.

Picazón en la piel.

Náuseas y vómitos.

Pérdida de peso sin una causa conocida.

Estos síntomas también pueden relacionarse con otras enfermedades, por lo que presentarlos no significa automáticamente tener cáncer.

Ante cambios persistentes o inexplicables, corresponde buscar valoración médica.

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