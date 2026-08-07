Walmart remata la pantalla TCL de 55 pulgadas 4K QD-Mini Led con $6,600 de descuento en línea y hasta 24 meses sin intereses

TCL amplía dentro del catálogo Walmart el acceso al segmento premium accesible con una rebaja que reduce sustancialmente la barrera de entrada al escalón QD-Mini LED del fabricante taiwanés. La Pantalla TCL 55 Pulgadas QD-Mini LED 4K Smart Google TV modelo 55QM5K aparece actualmente con etiqueta de $5,990 pesos cuando el precio original marcaba $12,599 pesos. La diferencia se sitúa en $6,609 pesos menos, cifra equivalente al 52.5 por ciento que Walmart recorta del precio de referencia — uno de los ajustes más agresivos aplicados a este modelo dentro del retail mexicano durante 2026.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Walmart despliega financiamiento a 24 mensualidades sin intereses de $249.58 pesos con tarjetas de crédito adheridas al programa vigente del retailer. Las modalidades tradicionales funcionan simultáneamente: contado, débito, tarjeta de crédito, monedero electrónico, PayPal y depósito en efectivo.
Qué introduce la tecnología QD-Mini LED de TCL
TCL desarrolló la tecnología QD-Mini LED combinando dos avances previamente separados dentro del mismo producto: retroiluminación Mini LED con miles de LEDs miniatura de casi precisión pixel + puntos cuánticos QLED para reproducción cromática fiel al estándar cinematográfico DCI-P3. El resultado es una pantalla que ofrece contraste y gama cromática comparable con OLED al tiempo que supera el brillo pico que puede alcanzar la tecnología orgánica autoiluminada premium. La serie QM5K ocupa el escalón intermedio del catálogo QD-Mini LED TCL 2025.
Estas son las especificaciones técnicas clave del TCL 55QM5K según ficha oficial TCL México:
- Fabricante y modelo: TCL (compañía taiwanesa fundada en 1981 como segundo fabricante mundial de pantallas Smart TV) — variante 55QM5K Serie QM5K Premium QD-Mini LED 2025.
- Diagonal y panel: 55 pulgadas con panel HVA de alto contraste + resolución 4K UHD (3,840 x 2,160) + vida útil 100,000 horas.
- Procesador AiPQ Pro: motor propietario con inteligencia artificial dedicada al procesamiento de contraste + color + claridad + movimiento + retroiluminación + escalado.
- HDR premium: brillo pico 1,000 nits + hasta 300 zonas de iluminación individuales + sistema Halo Control + compatibilidad Dolby Vision + Dolby Vision IQ + HDR10+ + HLG.
- Audio Onkyo 2.1 con subwoofer: colaboración exclusiva con la marca japonesa referente Hi-Fi + Dolby Atmos integrado + subwoofer trasero dedicado sin necesidad de barra externa.
- Google TV: con Google Assistant integrado + acceso a Netflix + Amazon Prime Video + Disney+ + HBO Max + Vix + YouTube + Apple TV+ + AirPlay 2 + Chromecast built-in.
- Gaming: 60 Hz nativa con Modo Juego automático ALLM compatible con PlayStation 5 + Xbox Series X + Nintendo Switch 2.
- Conectividad: múltiples HDMI + USB + WiFi + Bluetooth + Ethernet.
Forma de envío en Walmart y garantía TCL
Walmart despacha directamente con cobertura nacional y envío gratuito para compras superiores a $499 pesos. Considerando las dimensiones de una pantalla 55 pulgadas (123 x 71 x 8 cm con peso entre 15-18 kg sin base), la entrega no requiere requisitos especiales pero conviene verificar disponibilidad para la recepción con firma. Tiempo estimado de entrega, entre 5 y 10 días hábiles.
La pantalla incluye garantía oficial TCL México de 24 meses para línea QD-Mini LED premium (periodo superior al estándar típico 12 meses del segmento smart TV general) cubriendo defectos de fábrica del panel, procesador, audio, electrónica y control remoto. Al configurar, será necesario vincular una cuenta Google activa para acceder a Google TV, streaming y control por voz. Walmart respeta política de devolución dentro de 30 días posteriores a la recepción siempre que el televisor conserve el empaque original.
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.