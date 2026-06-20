El Samsung Galaxy A26 5G Negro es un celular que equilibra pantalla, software y durabilidad por un precio realmente bajo, y ahora Bodega Aurrera lo rebajó a solo $4,299.00 pesos, un descuento de $1,100.00 pesos con hasta 3 meses sin intereses de $1433.00 pesos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Este celular es ideal si requieres un celular confiable para tu vida diaria sin pagar los miles de pesos de un equipo de gama alta, ya que tiene la tecnología suficiente para soportar redes sociales, llamadas, mensajes y tomar fotos que no requieran de una calidad de cine.

Samsung Galaxy A26 5G Negro Este equipo es perfecto para quienes solo buscan consumir multimedia y redes sociales. (Bodega Aurrera)

Características del Samsung Galaxy A26

Lo mejor de este equipo es su pantalla, perfecta para ver videos de TikTok o cualquier contenido multimedia gracias a su panel Super AMOLED de 6.7 pulgadas con resolución FHD+ y una tasa de refresco fluida de 120Hz con colores vibrantes y negros profundos.

Asimismo, su certificación contra el agua y polvo lo hace verdaderamente versátil y resistente para cualquier usuario, además de que su parte trasera está protegida por un cristal resistente.

Del rendimiento, cuenta con un procesador Exynos 1380 que mueve el sistema con fluidez constante, lo que te permitirá realizar varias acciones a la vez, desde juegos casuales hasta pasar a una aplicación.

Dispone de una batería de 5000 mAh con carga rápida de 25W, que le permite durar hasta dos días con un uso moderado.

Lo que sabemos que a todos interesa, es su cámara, que ofrece excelentes resultados en la gama media, destacando por su sensor principal de 50 MP con estabilización óptica y una cámara selfie de 13 MP.

Por ello, este celular es una excelente inversión que refleja lo que todo celular de hoy día necesita, calidad y precio.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.