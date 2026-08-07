Liverpool remata celular CellAllure Smart AMOLED 5.5 pulgadas con botón SOS, ideal para adultos mayores: rebaja de 55% y hasta 6 MSI

Los adultos mayores mexicanos enfrentan durante los últimos años un desafío cotidiano al que la industria tecnológica tradicional no siempre ha respondido con propuestas específicas: acceder a las ventajas de un smartphone moderno sin batallar con interfaces complejas ni caracteres diminutos en pantalla. Liverpool integra en su catálogo el Smartphone CellAllure Smart Bienestar con pantalla AMOLED de 5.5 pulgadas y botón SOS al precio actual de $1,999 pesos frente a los $4,500 pesos que marcaba el catálogo original. El descuento acumula $2,501 pesos en beneficio directo del comprador, cifra equivalente al 55.6 por ciento.

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Liverpool procesa el financiamiento a seis mensualidades sin intereses de $333.17 pesos para tarjetas de crédito adheridas al programa vigente del retailer, esquema que reduce la mensualidad promedio por debajo de $350 pesos y facilita significativamente el acceso económico al equipo. Las modalidades tradicionales operan simultáneamente sin restricción: contado, débito, tarjeta de crédito, monedero electrónico, PayPal y depósito en efectivo tras generar el pedido en línea.

Qué distingue al CellAllure Smart dentro del segmento smartphones accesibilidad

Estas son las características técnicas del CellAllure Smart Bienestar según ficha oficial del fabricante:

Cellallure Smart AMOLED 5.5 pulgadas en Liverpool (Liverpool)

Pantalla e interfaz accesible:

Fabricante: CellAllure (marca especializada en dispositivos móviles para segmento accesibilidad + adultos mayores comercializada en México a través del distribuidor CV Directo).

(marca especializada en dispositivos móviles para segmento accesibilidad + adultos mayores comercializada en México a través del distribuidor CV Directo). Modelo específico: Bienestar Smart con pantalla AMOLED de 5.5 pulgadas.

con pantalla AMOLED de 5.5 pulgadas. Panel: AMOLED — tecnología de pantalla con colores vibrantes + contraste profundo + eficiencia energética superior a los paneles LCD tradicionales del segmento entrada.

— tecnología de pantalla con colores vibrantes + contraste profundo + eficiencia energética superior a los paneles LCD tradicionales del segmento entrada. Tamaño: 5.5 pulgadas — dimensión adecuada para lectura cómoda sin dificultades visuales típicas de pantallas más pequeñas.

— dimensión adecuada para lectura cómoda sin dificultades visuales típicas de pantallas más pequeñas. Interfaz visual: menú con letras y números grandes diseñado desde su concepción para audiencia con dificultades visuales + adultos mayores + personas que utilizan lentes de aumento.

menú con diseñado desde su concepción para audiencia con dificultades visuales + adultos mayores + personas que utilizan lentes de aumento. Colores disponibles: Negro con diseño discreto y elegante.

Botón SOS físico integrado:

Ubicación: parte trasera del teléfono con acceso rápido para uso en emergencias.

parte trasera del teléfono con acceso rápido para uso en emergencias. Funcionamiento al presionar:

Llamada automática al contacto de emergencia configurado previamente.

al contacto de emergencia configurado previamente.

Mensaje de texto enviado al contacto elegido para garantizar recepción del aviso.

enviado al contacto elegido para garantizar recepción del aviso.

Alarma sonora potente para alertar a personas cercanas sobre la situación urgente.

para alertar a personas cercanas sobre la situación urgente. Configuración: compatible con hasta cinco contactos de emergencia configurables desde el menú del sistema.

compatible con configurables desde el menú del sistema. Aplicaciones críticas: ideal para audiencia con condiciones médicas específicas (asma + epilepsia + hipertensión + diabetes + riesgo de caídas) + adultos mayores con vida independiente + personas que viven solas + audiencia con recuperación posterior a cirugías.

Sistema operativo Android accesible:

SO preinstalado: Android 13 con capa de personalización adaptada para audiencia adulta mayor.

con capa de personalización adaptada para audiencia adulta mayor. Ventaja competitiva: Android es el sistema operativo más utilizado a nivel global — la audiencia adulta mayor puede recibir soporte de familiares que ya conocen la plataforma.

Android es el sistema operativo más utilizado a nivel global — la audiencia adulta mayor puede recibir soporte de familiares que ya conocen la plataforma. Facilidad de uso: interfaz optimizada con botones grandes, tipografía ampliada y opciones simplificadas en el menú principal.

Cámaras integradas:

Cámara trasera: 13 megapíxeles para captura de fotografías cotidianas + documentos + recuerdos familiares con calidad adecuada al segmento.

para captura de fotografías cotidianas + documentos + recuerdos familiares con calidad adecuada al segmento. Cámara frontal: 5 megapíxeles para videollamadas con familia + amigos + servicios médicos vía telemedicina.

para videollamadas con familia + amigos + servicios médicos vía telemedicina. Compatibilidad con apps de videollamada: WhatsApp + Zoom + Google Meet + Microsoft Teams + FaceTime (vía web) + otras plataformas populares.

Conectividad y comunicación:

Conectividad 4G LTE: navegación web fluida + llamadas de alta calidad + videollamadas estables + acceso a servicios en línea.

navegación web fluida + llamadas de alta calidad + videollamadas estables + acceso a servicios en línea. Wi-Fi integrado para conexión doméstica sin consumir datos móviles del plan telefónico.

para conexión doméstica sin consumir datos móviles del plan telefónico. Bluetooth para vinculación con audífonos inalámbricos + relojes inteligentes + altavoces.

para vinculación con audífonos inalámbricos + relojes inteligentes + altavoces. Dual SIM: soporte para dos líneas telefónicas simultáneas (útil para separar líneas familiares + servicios médicos + emergencias).

soporte para dos líneas telefónicas simultáneas (útil para separar líneas familiares + servicios médicos + emergencias). Google Play Store completa: acceso al catálogo global de aplicaciones oficiales Android.

Apps compatibles preinstaladas y descargables:

Comunicación: WhatsApp + Facebook Messenger + Google Meet + Zoom + Skype.

WhatsApp + Facebook Messenger + Google Meet + Zoom + Skype. Redes sociales: Facebook + Instagram + TikTok + X (antes Twitter) + YouTube.

Facebook + Instagram + TikTok + X (antes Twitter) + YouTube. Servicios de correo: Gmail + Outlook + otros clientes de email.

Gmail + Outlook + otros clientes de email. Salud y telemedicina: apps de servicios médicos digitales + recordatorios de medicamentos + monitoreo de salud + telemedicina IMSS/ISSSTE + apps específicas de instituciones privadas de salud.

apps de servicios médicos digitales + recordatorios de medicamentos + monitoreo de salud + telemedicina IMSS/ISSSTE + apps específicas de instituciones privadas de salud. Servicios bancarios: apps oficiales bancos mexicanos (BBVA + Santander + Banorte + Citibanamex + otros) para gestiones básicas.

Almacenamiento y expansión:

Memoria interna: 32 gigabytes — capacidad adecuada para apps esenciales + fotografías + documentos + contactos.

— capacidad adecuada para apps esenciales + fotografías + documentos + contactos. Ampliación: ranura para tarjeta microSD con soporte hasta 128 gigabytes adicionales para audiencia con requerimientos amplios de almacenamiento multimedia.

ranura para tarjeta con soporte hasta para audiencia con requerimientos amplios de almacenamiento multimedia. Almacenamiento en la nube: compatible con Google Drive + iCloud (vía apps de terceros) + OneDrive + otros servicios de almacenamiento en la nube.

Accesorios incluidos:

Audífonos para llamadas y consumo multimedia sin molestar al entorno.

para llamadas y consumo multimedia sin molestar al entorno. Cargador oficial para carga del equipo.

para carga del equipo. Manual de usuario con instrucciones específicas para configuración inicial + gestión del botón SOS + uso básico de aplicaciones.

Cómo configurar el botón SOS del CellAllure Smart correctamente

La activación adecuada del botón SOS es fundamental para garantizar su funcionamiento óptimo en situaciones de emergencia real. El procedimiento recomendado por el fabricante para audiencia adulta mayor y sus familiares incluye:

Cellallure Bienestar Smart Teléfono celular para adultos mayores con GPS y botón SOS. (Cellallure)

Paso 1: Configurar hasta cinco contactos de emergencia desde el menú principal del equipo — priorizar familiares cercanos + vecinos de confianza + servicios médicos privados + números oficiales de emergencia como el 911.

Configurar hasta desde el menú principal del equipo — priorizar familiares cercanos + vecinos de confianza + servicios médicos privados + números oficiales de emergencia como el 911. Paso 2: Definir el contacto principal al que se realizará la llamada automática al presionar el botón SOS.

Definir el al que se realizará la llamada automática al presionar el botón SOS. Paso 3: Probar el funcionamiento del botón SOS al menos una vez tras configuración inicial para verificar que la llamada + mensaje + alarma se activan correctamente.

del botón SOS al menos una vez tras configuración inicial para verificar que la llamada + mensaje + alarma se activan correctamente. Paso 4: Comunicar a los contactos de emergencia el funcionamiento del sistema para que estén preparados para responder rápidamente en caso de recibir una llamada o mensaje del equipo.

el funcionamiento del sistema para que estén preparados para responder rápidamente en caso de recibir una llamada o mensaje del equipo. Paso 5: Repetir configuración periódicamente (cada 3-6 meses) para verificar que los contactos permanecen vigentes y actualizados.

Forma de envío en Liverpool y garantía CellAllure

Liverpool comercializa y despacha el producto bajo cobertura nacional con envío gratuito automático para compras superiores a $499 pesos. La cadena habilita adicionalmente Click & Collect como alternativa sin costo para recolección directa en sucursal cuando exista existencia confirmada del producto en la tienda seleccionada. El tiempo estimado de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles a partir de la confirmación del pedido dependiendo del código postal de destino.

El equipo cuenta con garantía oficial CellAllure aplicada mediante el distribuidor CV Directo México según especificación del fabricante. La garantía cubre defectos de fabricación del equipo, la pantalla AMOLED, el botón SOS físico, los sistemas electrónicos internos y los accesorios incluidos en el empaque (audífonos + cargador). Liverpool también respeta política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto siempre que el equipo no haya sido activado con cuenta Google y conserve el empaque original con todos los accesorios incluidos.

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