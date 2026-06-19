Adiós a las pantallas que se desconectan del WiFi: el ajuste que debes hacer en tu Smart TV para evitar este fastidioso problema

Ver una serie o una película y que la reproducción se detenga justo en la escena más importante puede ser una verdadera “tragedia”, sobre todo si pasa varias veces en una misma noche. Pero antes de culpar a tu red WiFi, es importante que revises la forma en la que tu televisor está “conectado” a tu modem.

Y es que en muchos hogares, el router suele usar una sola red para todos los dispositivos. A simple vista, esto parece parecer práctico, sin embargo, esta misma acción puede ser la que ocasione pausas en tu televisor u otros dispositivos.

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¿Por qué tu Smart TV se desconecta del WiFi?

La mayoría de los routers actuales trabajan con dos bandas principales: 2.4 GHz y 5 GHz. De acuerdo con Intel, la banda de 2.4 GHz tiene mayor alcance, pero ofrece menor velocidad. En cambio, la de 5 GHz puede ser más rápida, aunque funciona mejor cuando el dispositivo está cerca del router.

Dicho de manera más simple: si la televisión está cerca del router, la red 5 GHz suele ser mejor. El problema aparece cuando la Smart TV se queda conectada a la red de 2.4 GHz, porque aunque la señal puede llegar con más fuerza, no siempre tiene la velocidad necesaria para reproducir contenido pesado.

Por eso pueden aparecer pausas, baja resolución o cortes al usar plataformas de streaming, especialmente cuando hay varios dispositivos conectados al mismo tiempo o la televisión está reproduciendo contenido en alta calidad.

¿Qué ajuste debes hacer en el router?

El ajuste consiste en separar las redes del router para que la banda de 2.4 GHz y la de 5 GHz aparezcan con nombres distintos. En algunos equipos, esta función puede aparecer como WiFi inteligente, Smart Connect o Band Steering.

De acuerdo con sitios especializados como NETGEAR, esta función permite que el router use un solo nombre de red y elija automáticamente la banda para cada dispositivo. Aunque esto resulta cómodo, no siempre es lo mejor para una Smart TV, porque el router podría mandarla a la red de 2.4 GHz aunque la de 5 GHz sea más útil para ver contenido en alta calidad.

Una forma sencilla de evitarlo es cambiar el nombre de las redes. Por ejemplo, puedes dejar una como “Casa 2.4G” y otra como “Casa 5G”. Así sabrás a cuál está conectada tu televisión y podrás elegir la red de 5 GHz si el router está cerca.

Aprovecha tu WiFi al máximo. Puedes redirigir el funcionamiento de tu modem con unos simples pasos. (Getty Images)

¿Cómo hacer el cambio paso a paso?

Para separar las redes debes entra a la configuración del router desde la app de tu compañía de internet o desde el navegador. En muchos modelos se puede acceder escribiendo 192.168.1.1, aunque la ruta exacta puede variar según la marca o el operador.

Después, busca una opción llamada WiFi inteligente, Smart Connect, Band Steering o un nombre similar. Al desactivarla, el router debería permitirte cambiar el nombre de cada banda por separado.

Una vez hecho el ajuste, conecta la Smart TV a la red de 5 GHz si está cerca del router. Si la televisión está muy lejos o hay muchas paredes de por medio, prueba ambas redes y quédate con la que dé menos cortes.

¿Qué dispositivos conviene conectar a la red de 5 GHz?

La red de 5 GHz suele funcionar mejor con dispositivos que necesitan más velocidad y una respuesta más rápida. Por eso conviene usarla en equipos que consumen más datos o reproducen contenido pesado.

Entre ellos están:

Smart TV

Consolas de videojuegos

Computadoras de trabajo

Celulares principales

Tablets usadas para streaming

De hecho, compañías como Netflix recomienda una conexión estable de al menos 15 Mbps para reproducir contenido en 4K, por lo que no solo importa tener internet contratado, sino que la señal llegue bien hasta la televisión.

¿Cuándo conviene usar la red de 2.4 GHz?

La banda de 2.4 GHz no debe descartarse. Aunque es más lenta, suele llegar más lejos y atravesar mejor las paredes, por lo que funciona mejor para aparatos que no necesitan tanta velocidad.

Ahí pueden quedarse dispositivos como:

Focos inteligentes

Enchufes WiFi

Robots aspiradores

Bocinas inteligentes

Impresoras inalámbricas

Cámaras o sensores alejados del router

Estos equipos no requieren tanto ancho de banda como una televisión o una consola, pero sí necesitan mantenerse conectados aunque estén en otra habitación.

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