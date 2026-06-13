Los descuentos en celulares continúan en Liverpool y ahora una de las ofertas que más llama la atención es la del Motorola G15, un equipo que destaca por su amplia capacidad de almacenamiento y una pantalla de gran tamaño.

La tienda departamental ofrece este dispositivo en su versión de 512GB de almacenamiento y color azul claro, te contamos todos los detalles para que aproveches.

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Motorola G15 precio

El celular tenía un precio regular de 5 mil 999 pesos, sin embargo ahora se oferta por tan solo 3 mil 468 pesos, lo que representa un ahorro de 2 mil 531 pesos; equivalente al 42% de descuento.

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Motorola G15 características

El Motorola G15 cuenta con una pantalla LCD Full HD+ de 6.7 pulgadas, sistema de cámaras con sensor principal de 50 megapíxeles, batería de 5,200 mAh con carga rápida TurboPower altavoces estéreo compatibles con Dolby Atmos. Además, integra conectividad NFC y sistema operativo Android.

Uno de los principales atractivos de esta versión es su capacidad de 512GB de almacenamiento interno, que permite guardar una gran cantidad de fotografías, videos, aplicaciones y documentos sin necesidad de recurrir a la nube.

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