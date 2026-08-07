GTA VI en PC: ¿por qué Rockstar Games decidió priorizar PlayStation 5 y Xbox Series X?

Grand Theft Auto VI no tendrá versión para PC en su lanzamiento inicial del 19 de noviembre de 2026. La compañía Rockstar Games —desarrolladora propiedad de Take-Two Interactive detrás de la saga más vendida de la historia de los videojuegos— confirmó que las reservas anticipadas del título se abrieron el 25 de junio de 2026 únicamente para PlayStation 5 y Xbox Series X/S, dejando fuera de la ventana inicial de disponibilidad al segmento gamer PC que representa actualmente entre el 45 y 50 por ciento de las ventas del mercado global.

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Las razones sobre la ausencia de GTA VI en PC

Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, empresa matriz de Rockstar Games, explicó públicamente la decisión durante una entrevista: “Históricamente, Rockstar ha ido primero a consola”. Según Zelnick, el lanzamiento inicial en consolas permite servir primero y mejor al núcleo consumidor principal de la saga, reforzando la percepción de calidad en el debut de cada entrega mediante hardware especializado.

El ejecutivo profundizó con una declaración adicional que sintetiza la filosofía comercial completa de Take-Two: “Si tu consumidor principal no está ahí, si no es servido primero y mejor, es como si no llegaras del todo a los demás consumidores”. La compañía considera que, en el caso de franquicias como Grand Theft Auto, el éxito y la expectativa inicial se construyen específicamente en las consolas de última generación antes de expandirse a otros formatos como computadora personal o servicios de streaming en la nube. Zelnick negó explícitamente que la ausencia inicial de la versión para PC obedezca a acuerdos comerciales exclusivos con Sony (PlayStation) o Microsoft (Xbox).

Cómo ha sido la estrategia histórica de lanzamientos de Rockstar Games en consolas y PC

La política de lanzamientos escalonados que Rockstar Games mantiene actualmente para GTA VI no es una novedad dentro de la trayectoria comercial de la compañía. La casa desarrolladora ha aplicado esta estrategia consistentemente durante décadas, priorizando el debut en consolas y postergando la versión para computadora personal por meses o incluso años según el título específico. Los casos más representativos de esta política empresarial dentro de la saga y catálogo Rockstar incluyen:

Grand Theft Auto V (2013) : la entrega más vendida de la historia debutó primero en PlayStation 3 y Xbox 360 durante septiembre de 2013, posteriormente saltó a PlayStation 4 y Xbox One en 2014 y finalmente llegó a PC en abril de 2015 , aproximadamente 18 meses después del lanzamiento original en consolas .

: la entrega más vendida de la historia debutó primero en posteriormente saltó a PlayStation 4 y Xbox One en 2014 y , aproximadamente . Grand Theft Auto IV (2008) : debut en consolas durante 2008 y llegada a Windows PC el mismo año pero con retraso de varios meses.

: debut en consolas durante 2008 y llegada a Windows PC el mismo año pero con retraso de varios meses. Red Dead Redemption 2 (2018) : debut en PlayStation 4 y Xbox One en octubre de 2018, mientras que la llegada a PC fue casi un año más tarde en noviembre de 2019.

: debut en PlayStation 4 y Xbox One en octubre de 2018, mientras que la llegada a PC fue casi en noviembre de 2019. Red Dead Redemption original (2010): debut exclusivo en PlayStation 3 y Xbox 360 sin versión para PC hasta el remaster para consolas actuales.

GTA 6.jpg GTA 6. (Rockstar Games.)

Cuándo llegará finalmente GTA VI a PC según antecedentes históricos de Rockstar

La compañía no ha confirmado oficialmente una fecha específica para la versión PC de Grand Theft Auto VI. Sin embargo, los antecedentes históricos de la saga permiten proyectar tres escenarios probables sobre la eventual ventana de lanzamiento del título en computadora personal:

Escenario 1: modelo GTA V con retraso de 18 meses (más probable histórico)

Debut GTA VI consolas: 19 de noviembre de 2026 .

. Ventana estimada versión PC: mayo-julio de 2028 según réplica del modelo GTA V (18 meses de retraso).

Escenario 2: modelo Red Dead Redemption 2 con retraso de 12 meses (intermedio)

Debut GTA VI consolas: 19 de noviembre de 2026 .

. Ventana estimada versión PC: noviembre-diciembre de 2027 según réplica del modelo RDR2 (12 meses de retraso).

Escenario 3: modelo GTA IV con lanzamiento el mismo año (menos probable pero posible)

Debut GTA VI consolas: 19 de noviembre de 2026 .

. Ventana estimada versión PC: cuarto trimestre 2027 según réplica del modelo GTA IV en escenario acelerado.

Cuánto costará GTA VI y qué ediciones estarán disponibles en México

Grand Theft Auto VI estará disponible el 19 de noviembre de 2026 en múltiples ediciones oficiales confirmadas por Rockstar Games:

Standard Edition : precio referencial internacional aproximado de 69.99 dólares para PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

: precio referencial internacional aproximado de para PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Ultimate Edition: precio referencial internacional de 100 dólares con contenido premium adicional incluyendo bonos exclusivos + acceso anticipado + contenido descargable.

En territorio mexicano, la reserva anticipada está activa desde el 25 de junio de 2026 en múltiples retailers oficiales como Amazon México, PlayStation Store México, Xbox Store México, Liverpool, Walmart, Costco y Sam’s Club. Es importante mencionar que la edición física de GTA VI para PlayStation 5 tendrá bloqueo regional específico para México y Latinoamérica, por lo que los códigos de descarga incluidos en cajas físicas solo funcionarán en cuentas PlayStation Network registradas en el mismo país donde se compró la copia. La versión Xbox no aplica bloqueo regional según la misma confirmación oficial.

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