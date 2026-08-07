Mientras el Samsung Z Flip8 es el celular más esperado, Walmart está rematando el Galaxy S26 Ultra de 1TB a mitad de precio y hasta 18 MSI

Mientras el ecosistema Samsung concentra atención mediática global en la preventa del Galaxy Z Flip 8, el retail mexicano ejecuta simultáneamente un movimiento comercial contundente sobre la generación de smartphones tradicional más avanzada del catálogo Samsung 2026. El Samsung Galaxy S26 Ultra Desbloqueado 1TB 16GB en color negro cuesta actualmente $23,999 pesos en Walmart frente a los $45,499 pesos que marcaba el precio original del catálogo. La diferencia representa $21,500 pesos menos, cifra equivalente al 47.3 por ciento.
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Walmart pone en marcha esquema de financiamiento a 18 mensualidades sin intereses de $1,333.28 pesos para tarjetas de crédito adheridas al programa vigente del retailer. Las modalidades alternativas de pago funcionan simultáneamente sin restricción: contado, débito, tarjeta de crédito, monedero electrónico, PayPal y depósito en efectivo tras generar el pedido en línea.
Qué convierte al Samsung Galaxy S26 Ultra en el smartphone tradicional insignia del catálogo 2026
Estas son las especificaciones técnicas del Samsung Galaxy S26 Ultra 1TB según información oficial Samsung México confirmada durante el Galaxy Unpacked del 25 de febrero de 2026:
Configuración máxima almacenamiento y memoria:
- Fabricante: Samsung Electronics (compañía surcoreana con presencia consolidada como número uno global en ventas de smartphones Android durante los últimos años según reportes de la industria).
- Modelo específico: Galaxy Ultra S26 en configuración máxima 1 TB + 16 GB RAM.
- Almacenamiento: 1 terabyte UFS 4.1 — máxima capacidad disponible del catálogo S26 Ultra + tecnología UFS 4.1 con velocidades de lectura/escritura entre 2.5 y 4 veces superiores a UFS 3.1 tradicional.
- RAM: 16 GB LPDDR5X — memoria de última generación con menor consumo energético + mayor velocidad frente a DDR4 tradicional.
- Sin ranura microSD: almacenamiento fijo sin posibilidad de expansión mediante tarjeta externa (característica típica segmento premium Samsung actual).
- Configuraciones alternativas Samsung: 256 GB + 12 GB RAM + 512 GB + 12 GB RAM disponibles en otras variantes retail del mismo modelo.
Pantalla AMOLED WQHD+ premium:
- Panel: AMOLED de 6.9 pulgadas con resolución WQHD+ (1440 x 3088 píxeles) — más de 4.4 millones de píxeles activos.
- Frecuencia de refresco: 120 Hz adaptativa para navegación fluida + gaming premium + reproducción multimedia sin lag.
- Brillo máximo: 2600 nits — visibilidad óptima incluso en exteriores con luz solar directa intensa (récord segmento smartphone actual).
- Compatibilidad HDR: HDR10+ certificado para contenido premium Netflix + Amazon Prime Video + Apple TV+ + otras plataformas streaming compatibles.
- Vidrio protector: Corning Gorilla Glass Victus última generación para resistencia frente a rayones + caídas.
Privacy Display tecnología mundial exclusiva:
- Primera tecnología hardware: Privacy Display — el Galaxy S26 Ultra es el primer smartphone en el mundo en incorporar tecnología de nivel hardware que reduce automáticamente la visibilidad de la pantalla desde ángulos laterales.
- Ventaja competitiva única: protección de privacidad activa para consulta de información sensible en espacios públicos (transporte público + espacios coworking + cafeterías + aeropuertos + cualquier entorno con audiencia lateral).
- Configuración flexible: activable para aplicaciones específicas (banca + mensajería + email) o para toda la pantalla según preferencia del usuario.
Procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy:
- Chip principal: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy — versión personalizada exclusiva Samsung del procesador top Qualcomm 2026.
- Fabricación: 3 nanómetros — proceso de manufactura de vanguardia con eficiencia energética mejorada respecto a chips anteriores.
- Rendimiento AnTuTu: aproximadamente 4 millones de puntos en pruebas de rendimiento — cifra líder del segmento smartphone actual global.
- Sistema de refrigeración: cámara de vapor mejorada para mantener rendimiento óptimo durante uso intensivo prolongado (gaming AAA + edición fotográfica + renderizado video 4K).
- Ventaja regional: el Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy es el mismo procesador aplicado globalmente para la variante S26 Ultra (no hay distinción por región como sí ocurre con los modelos S26 y S26+ que usan Exynos 2600 en algunos mercados).
Sistema fotográfico de 200 megapíxeles:
- Cámara principal: 200 megapíxeles con nueva lente f/1.4 — 47 por ciento más luminosa que el sensor equivalente del Galaxy S25 Ultra según cifras oficiales Samsung.
- Nightography mejorada: captura de detalles nítidos en condiciones de poca luz + reducción de ruido digital mediante procesamiento por inteligencia artificial.
- Zoom óptico avanzado: múltiples niveles de zoom óptico + zoom digital procesado por Galaxy AI.
- Cámara frontal ampliada: ángulo de captura más amplio para selfies grupales sin distorsión.
- Grabación de video: hasta 8K con estabilización óptica avanzada.
- S-Pen integrado: funciones específicas de fotografía y edición mediante el stylus integrado en el chasis.
Galaxy AI completa:
- Sistema operativo: Android 16 con One UI 8.5 actualizada 2026.
- Actualizaciones garantizadas: 7 años oficiales de actualizaciones de sistema operativo y parches de seguridad (hasta 2033).
- Galaxy AI integrada: suite completa incluyendo Now Nudge (asistente predictivo de información contextual) + Traducción en vivo + Circle to Search + Photo Assist + Notas asistidas + Resúmenes de contenido.
- Compatibilidad ecosistema: integración con Samsung DeX + SmartThings + Galaxy Watch + Galaxy Buds 4 Pro + Galaxy Tab + Galaxy Book + otros equipos Samsung del hogar.
S-Pen integrado en el chasis:
- Housing hardware integrado: primera generación S26 Ultra popularizada con S-Pen alojado dentro del chasis (evolución respecto a modelos anteriores con S-Pen incluido pero sin housing hardware específico).
- Funciones específicas: anotaciones + dibujo + navegación + comandos gestuales avanzados + edición fotográfica de precisión + funciones específicas de aplicaciones compatibles.
Diseño y conectividad:
- Dimensiones: 163.6 mm alto x 78.1 mm ancho x 7.9 mm grosor — Ultra más delgado hasta la fecha de la línea.
- Peso: 214 gramos.
- Color: Negro (variante específica Walmart) — otros colores disponibles en otros canales incluyen Cobalt Violet + Silver + Blue + White + Violet.
- Batería: 5000 mAh con carga rápida por cable e inalámbrica Qi.
- Conectividad: 5G Sub-6 GHz + Wi-Fi 7 + Bluetooth 6.0 + NFC + Dual SIM (nano + eSIM según región).
- Resistencia: certificación IP68 contra polvo y agua para uso cotidiano protegido.
Forma de envío en Walmart y garantía Samsung
Walmart comercializa y despacha directamente el producto bajo cobertura nacional con envío gratuito automático para compras superiores a $499 pesos. La cadena habilita Pickup como alternativa sin costo adicional para recolección en sucursal cuando exista existencia confirmada de inventario en la tienda seleccionada. El tiempo estimado de entrega en domicilio oscila entre 3 y 7 días hábiles a partir de la confirmación del pedido dependiendo del código postal de destino.
El smartphone cuenta con un año de garantía oficial Samsung México que cubre defectos de fabricación del equipo, la pantalla AMOLED, la batería de iones de litio, los sistemas electrónicos internos y el cargador incluido en el empaque. Walmart también respeta política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto siempre que el smartphone no haya sido activado con cuenta Samsung ni con línea SIM y conserve el empaque original con todos los accesorios incluidos.
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