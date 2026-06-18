El WiFi 7 ya ofrece velocidades 4.8 veces más rápidas, pero estos son los celulares que realmente lo aprovechan al 100% en 2026

El WiFi 7 ha empezado a llegar a routers, celulares y otros dispositivos, ofreciendo diversos beneficios como una mayor velocidad, una respuesta más rápida de la conexión y más estabilidad dentro de casa. Esto puede notarse sobre todo en hogares donde hay varios equipos conectados al mismo tiempo.

Sin embargo, hay un detalle importante para aprovechar este sistema al máximo: no basta con tener un router moderno. Si tu celular no es compatible con WiFi 7, podrá conectarse a la red sin problema, pero seguirá funcionando con las capacidades de generaciones anteriores, como WiFi 6 o WiFi 6E. Modelos de marcas como Apple, Samsung, Google, entre otros, ya cuentan con equipos equipados para funcionar con esta tecnología.

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¿Qué es el WiFi 7 y qué mejora frente al WiFi 6?

El WiFi 7 es la evolución del estándar inalámbrico que ya usan muchos dispositivos para conectarse a internet. Técnicamente, también se conoce como IEEE 802.11be y su principal diferencia está en cómo administra más datos al mismo tiempo.

De acuerdo con fabricantes como TP-Link, esta tecnología puede alcanzar velocidades teóricas de hasta 46 Gbps y ser hasta 4.8 veces más rápida que WiFi 6. Sin embargo, ese rendimiento depende del router, del celular, del plan de internet y de la cobertura dentro de casa.

De acuerdo con Wi-Fi Alliance, una de sus principales mejoras está en los canales de 320 MHz, que permiten mover más información al mismo tiempo. En palabras simples, es como pasar de una avenida pequeña a una con más carriles: los datos circulan con menos saturación y la conexión puede sentirse más estable.

También incorpora Multi-Link Operation, una función que permite usar varias bandas al mismo tiempo, como 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz. Esto ayuda en videollamadas, juegos en línea, descargas pesadas o streaming en alta calidad.

WiFi 7 Una de sus principales mejoras está en los canales de 320 MHz. (cc)

¿Cuánto cuesta tener WiFi 7 en México?

En México, las opciones todavía son limitadas y suelen estar enfocadas en usuarios que buscan velocidades elevadas o una mejor experiencia al conectar varios dispositivos al mismo tiempo.

Actualmente, compañías como Totalplay ya incluye WiFi 7 en algunos de sus planes más avanzados, con paquetes que parten de alrededor de $1,999 pesos mensuales para internet de alta velocidad y que pueden superar los $2,499 pesos al mes en modalidades que incluyen otros servicios.

También existe la posibilidad de comprar un router WiFi 7 por cuenta propia. Dependiendo de la marca y las características del equipo, los precios en México suelen comenzar cerca de los $3,000 o $4,000 pesos y pueden superar los $10,000 pesos en modelos de gama alta.

¿Por qué el celular puede limitar la velocidad?

Aunque tengas un router WiFi 7, el celular debe tener un chip compatible para aprovecharlo. Si el equipo solo soporta WiFi 5, WiFi 6 o WiFi 6E, no usará funciones como los canales de 320 MHz ni la conexión simultánea en varias bandas.

Por eso, muchas veces el límite no está en el internet contratado, sino en el dispositivo. Es como tener una pantalla 4K y reproducir un video en baja calidad: el equipo funciona, pero no aprovecha todo lo que puede ofrecer.

¿Qué celulares son compatibles con WiFi 7 en 2026?

La compatibilidad con WiFi 7 todavía se concentra en celulares de gama alta y algunos modelos recientes de gama media premium. Aunque hay más equipos disponibles, entre las marcas más relevantes destacan Apple, Google, Samsung y Xiaomi.

De acuerdo con Apple, los modelos compatibles se concentran en las familias:

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 17, incluidas sus versiones Pro, Air y Pro Max, según el modelo.

En Google, aparecen equipos de las familias

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel 9

Pixel 10 Pro, incluyendo algunas versiones Pro XL en los modelos más recientes

Samsung también cuenta con varios celulares compatibles, principalmente en las líneas

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S25

Galaxy S26

y sus plegables

Galaxy Z Flip7

Galaxy Z Fold7.

En Xiaomi, la compatibilidad aparece en modelos como

Xiaomi 14

Xiaomi 15

Xiaomi 17

Algunas familias POCO y Redmi recientes, como

POCO F7

POCO F8

Redmi K90

¿Qué revisar antes de comprar?

Antes de comprar, conviene revisar la ficha técnica del modelo exacto, porque algunas marcas lanzan versiones distintas por país y no todas conservan la misma configuración de conectividad. También debes confirmar que tu router sea WiFi 7 y que la señal llegue bien a las zonas donde usas el celular.

Si tu casa tiene muros gruesos, el módem está lejos o tu plan de internet es limitado, la mejora puede sentirse menor. Por eso, el WiFi 7 funciona mejor cuando todo acompaña: router compatible, celular compatible, buena cobertura y un plan capaz de sostener esa velocidad.

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