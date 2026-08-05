Mediante un comunicado, la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (Apeam) informaron este miércoles 5 de agosto que Estados Unidos suspendió la importación de este fruto si provenía de Michoacán.

Esto lo confirmó el gobierno de Estados Unidos donde informaron que personal del Departamento de Agricultura (USDA por sus siglas en inglés) no tendría actividades por la alerta de seguridad que hay en la entidad.

🚨#AlertaADN



La Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) confirma la suspensión de sus actividades en Michoacán debido a una amenaza contra sus intereses https://t.co/niesFHrBl6 pic.twitter.com/5iFyE138i6 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 5, 2026

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El comunicado de la Apeam explica la suspensión de actividades

“Por este medio les informamos que el día de hoy recibimos una alerta de seguridad mediante la cual el Gobierno de los Estados Unidos determinó la suspensión temporal de actividades en el estado de Michoacán”, comienza el comunicado de la Apeam.

Además, informaron que miembros del Consejo Directivo, así como el Director General viajaron a la capital del país para reunirse con las autoridades correspondientes y tomar medidas para reducir las afectaciones por esta decisión.

“Apeam continuará dando seguimiento puntual a esta situación y mantendrá una comunicación permanente con las autoridades competentes. Cualquier actualización relevante será informada de manera inmediata a todos los asociados”, sentencia la publicación.

La Secretaría de Economía reconoce a la APEAM por su labor al exportar el aguacate mexicano al mundo. 🥑



Gracias a su esfuerzo, el orgullo de lo #HechoEnMéxico sigue conquistando mercados internacionales. pic.twitter.com/vC5FjBDhJE — Economía México (@SE_mx) June 29, 2026

EEUU toma medidas contra la exportación de aguacate

Después de este anuncio por parte de las autoridades estadounidenses de suspender de forma temporal la actividad de su personal en Michoacán, las afectaciones en las operaciones no se hicieron esperar.

Oficiales regulatorios de la USDA tienen la tarea de verificar que los empaques de aguacate (enviados desde Michoacán a Estados Unidos) cumplan con el Plan de Trabajo Operativo, pero ahora tuvieron que suspender esas labores.

Pero además de las actividades, solamente se podrá procesar el aguacate recibido hasta el martes 4 de agosto; las frutas de este miércoles solamente podrán ser descargadas, pero no procesadas.

Aunque este no es el primer antecedente que se presenta por parte del personal agrícola estadounidense. En 2022 y 2024 también se suspendieron actividades por amenazas y agresiones contra inspectores, por lo que hubo un parón en las certificaciones para exportar aguacate a Estados Unidos.

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