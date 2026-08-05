La señal en tu celular que revela si una app te está escuchando ¡No la ignores!

Una pequeña señal de color en la pantalla de tu teléfono celular puede convertirse en una herramienta clave para proteger tu privacidad digital. Si alguna vez has visto un punto verde o un punto naranja aparecer en la parte superior de tu teléfono inteligente, no se trata de una falla, es un indicador de qué una aplicación está utilizando determinados componentes del dispositivo.

En los iPhone con iOS 14 o versiones posteriores, un punto naranja significa que la aplicación está utilizando el micrófono el indicador verde aparece cuando una app utiliza la cámara o la cámara y el micrófono simultáneamente de acuerdo con Apple

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué significa el punto verde en celulares Android?

En los teléfonos con Android 12 o versiones superiores, un indicador verde aparece en la esquina superior derecha, cuando una aplicación utiliza la cámara o el micrófono. Al deslizar hacia abajo y tocar el indicador, el sistema permite comprobar qué aplicación o servicio está utilizando esos componentes.

La herramienta es especialmente útil cuando el indicador aparece en un momento inesperado. No significa automáticamente que existe espionaje o que el teléfono haya sido hackeado, pero si permite detectar accesos que conviene revisar.

¿Cómo saber qué aplicaciones tienen permiso?

En iPhone puedes entrar a Configuración > Privacidad y seguridad > Micrófono o Cámara para consultar y modificar los permisos concedidos a cada aplicación

En Android, el Panel de privacidad permite revisar qué aplicaciones han utilizado determinados permisos y cuándo ocurrió ese acceso.

Así que la próxima vez que aparezca ese pequeño punto, no lo ignores: puede ser una de las señales más sencillas para mantener bajo control tu seguridad y privacidad digital.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.