Bodega Aurrerá bajó de precio la Samsung Crystal U8200F 4K de 55″ que normalmente está en $10,000.00 pesos a solo $7,479.00 pesos. Esta pantalla vale la pena para quienes deseen hacerse de su primer televisor 4K de grandes dimensiones a un precio realmente bajo.

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Este equipo ofrece una excelente calidad de imagen para contenido cotidiano, colores vivos y un sistema Smart TV rápido; Sin embargo, sus desventajas con las limitaciones en brillo para HDR y en el manejo de escenas rápidas.

Pantalla Samsung Esta pantalla cuenta con tecnología PurColor que ofrece colores más vivos y reales, ideal para películas, series y juegos. (Bodega Aurrera)

¿Dónde comprar la Samsung Crystal U8200F 4K de 55″ barata?

Bodega Aurrerá además del descuento en línea, está ofreciendo hasta 12 meses sin intereses de $623.25 pesos con envío disponible casi de manera inmediata a la compra. Tiene un periodo de 30 días para su devolución y una garantía de 3 meses.

Características de la Samsung Crystal U8200F 4K Smart de 55″

Su procesador optimiza las señales de menor calidad como la televisión abierta o el Full HD para que veas todo en 4K. Cuenta con un diseño elegante, biseles muy delgados estilo AirSlim, o sea que están confeccionadas con telas ultrafinas, ligeras y transpirables.

Esto le da una presencia moderna que además aprovecha al máximo el área de pantalla y le permite tener una interfaz fluida para instalar aplicaciones streaming sin que se llene la memoria. Asimismo, cuenta con soporte para Android e iOS.

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