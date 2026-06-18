Quienes deseen renovar su celular pueden aprovechar una atractiva promoción disponible en Walmart, donde el celular Samsung Galaxy A37 5G en color lavanda se encuentra con un importante descuento y acompañado de unos audífonos BUDS incluidos en el paquete.

Este equipo cuenta con una amplia capacidad de almacenamiento y compatibilidad con redes móviles de última generación. Te contamos los detalles.

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Samsung Galaxy A37 características

El Samsung Galaxy A37 5G es un potente smartphone de gama media-alta lanzado el 25 de marzo de 2026. Destaca por su procesador Exynos 1480, su pantalla Super AMOLED de 120 Hz, su resistencia al agua IP68 y una política extendida de 6 años de actualizaciones de software.

Pantalla: 6.7 pulgadas Super AMOLED, resolución FHD+, 120 Hz y hasta 1900 nits de brillo.

Procesador: Exynos 1480 Octa-Core.

Memoria: Opciones de 6 GB, 8 GB y 12 GB de RAM, con 128 GB o 256 GB de almacenamiento.

Cámaras: Trasera triple de 50 MP (principal), 8 MP (ultra gran angular) y 5 MP (macro). Cámara frontal de 12 MP.

Batería: 5000 mAh con carga rápida de 45 W.

Protección: Certificación IP68 (resistencia a agua y polvo) y cristal Gorilla Glass Victus Plus.

Samsung Galaxy A37 precio

El dispositivo, que cuenta con 8GB de memoria RAM y 256GB de almacenamiento interno, tiene un precio de oferta de 6 mil 299 pesos, cuando su costo regular es de 9 mil 999. Esto representa un ahorro de 3 mil 700 pesos para los compradores.

Además, Walmart ofrece la posibilidad de adquirir el equipo hasta en 15 meses sin intereses, con pagos aproximados de 419.93 pesos mensuales. De esta forma se facilita el acceso a un smartphone de gama media con conectividad 5G.

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