Mientras todos esperan la llegada del nuevo celular Samsung Z Flip8 de 512GB, Liverpool rebaja el valor de la preventa y ofrece hasta 24 meses sin intereses

Mientras el ecosistema Samsung digiere el anuncio oficial del pasado 22 de julio durante el Galaxy Unpacked celebrado en Londres, Liverpool se adelanta al lanzamiento global del 7 de agosto de 2026 con un ajuste específico dirigido a la audiencia hispanohablante decidida a subirse al segmento plegable premium. El Samsung Galaxy Z Flip 8 con pantalla Super AMOLED de 6.9 pulgadas y 512 GB de almacenamiento figura durante su etapa de preventa a $30,499 pesos frente a los $32,999 pesos del precio de lista oficial confirmado por Samsung México.

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Liverpool activa esquema de financiamiento a 24 mensualidades sin intereses de $1,270.79 pesos con tarjetas de crédito habilitadas por la campaña activa del retailer. Las modalidades tradicionales quedan disponibles simultáneamente: contado, débito, tarjeta de crédito, monedero electrónico, PayPal y depósito en efectivo tras generar la orden en línea. Click & Collect completa la propuesta como alternativa sin cargo adicional para recolección directa en sucursal cuando exista existencia confirmada del modelo en la tienda seleccionada.

Qué introduce el Samsung Galaxy Z Flip 8 dentro del ecosistema plegable Samsung

Estas son las especificaciones del Samsung Galaxy Z Flip 8 según información oficial:

Samsung Z Flip8 en Liverpool (Liverpool)

Diseño constructivo optimizado:

Fabricante: Samsung Electronics (compañía surcoreana pionera del segmento smartphone plegable con más de siete años consecutivos lanzando dispositivos foldables desde el primer Galaxy Fold de 2019).

(compañía surcoreana pionera del segmento smartphone plegable con más de siete años consecutivos lanzando dispositivos foldables desde el primer Galaxy Fold de 2019). Modelo específico: Galaxy Z Flip 8 — variante 512 GB en preventa Liverpool actual.

— variante 512 GB en preventa Liverpool actual. Formato: smartphone plegable tipo clamshell (concha) con bisagra horizontal.

smartphone plegable tipo clamshell (concha) con bisagra horizontal. Grosor abierto: 6.1 milímetros — reducción de 0.4 mm frente al Z Flip 7 (7.9 mm reportado por Samsung).

— reducción de 0.4 mm frente al Z Flip 7 (7.9 mm reportado por Samsung). Grosor cerrado: 13.1 milímetros — reducción de 0.6 mm frente al modelo anterior.

— reducción de 0.6 mm frente al modelo anterior. Peso: 180 gramos — 8 gramos más ligero que el Z Flip 7 (188 gramos).

— 8 gramos más ligero que el Z Flip 7 (188 gramos). Colores disponibles: Rosa (color insignia de la generación), Blanco, Negro y Verde Menta (este último exclusivo de Samsung Store México).

(color insignia de la generación), Blanco, Negro y Verde Menta (este último exclusivo de Samsung Store México). Certificación de resistencia: IP48 contra polvo y agua para uso cotidiano protegido.

Pantallas Dynamic AMOLED premium:

Pantalla principal plegable: 6.9 pulgadas Dynamic AMOLED 2X FHD+ con resolución 2520 x 1080 píxeles.

con resolución 2520 x 1080 píxeles. Pantalla exterior Cover Display: 4.1 pulgadas Super AMOLED con resolución 1048 x 948 píxeles — permite ver notificaciones + reproducir contenido + realizar llamadas + tomar fotografías selfies sin abrir el dispositivo.

con resolución 1048 x 948 píxeles — permite ver notificaciones + reproducir contenido + realizar llamadas + tomar fotografías selfies sin abrir el dispositivo. Tecnología Flex: ambas pantallas funcionan de forma independiente o coordinada según la aplicación abierta y el ángulo de apertura del smartphone.

ambas pantallas funcionan de forma independiente o coordinada según la aplicación abierta y el ángulo de apertura del smartphone. Vidrio ultrafino UTG de doble capa en pantalla principal para reducir el pliegue característico del segmento foldable.

Procesador y arquitectura interna:

Chip principal: Exynos 2600 personalizado para Galaxy en la variante mexicana — optimizado específicamente para las funciones avanzadas de Galaxy AI.

en la variante mexicana — optimizado específicamente para las funciones avanzadas de Galaxy AI. Configuración regional: Samsung aplica estrategia mixta para el Z Flip 8, distribuyendo Snapdragon 8 Elite Gen 5 en Estados Unidos y Reino Unido, mientras el resto de mercados (incluido México) reciben Exynos 2600 según reportes especializados.

Samsung aplica estrategia mixta para el Z Flip 8, distribuyendo Snapdragon 8 Elite Gen 5 en Estados Unidos y Reino Unido, mientras el resto de mercados (incluido México) reciben Exynos 2600 según reportes especializados. RAM instalada: 12 GB para multitarea fluida entre aplicaciones abiertas simultáneamente.

para multitarea fluida entre aplicaciones abiertas simultáneamente. Almacenamiento interno: 512 GB en la variante Liverpool actual (Samsung ofrece también variante de 256 GB en otros canales de distribución).

en la variante Liverpool actual (Samsung ofrece también variante de 256 GB en otros canales de distribución). Sin ranura microSD: almacenamiento fijo sin posibilidad de expansión mediante tarjeta externa.

Cámaras y sistema fotográfico:

Cámara principal wide: 50 MP con tecnología FlexCam — permite capturar fotografías en múltiples ángulos aprovechando la bisagra del plegable para configuración manos libres.

— permite capturar fotografías en múltiples ángulos aprovechando la bisagra del plegable para configuración manos libres. Cámara ultra-wide: 12 MP para paisajes amplios + fotografía arquitectónica + grupos numerosos.

para paisajes amplios + fotografía arquitectónica + grupos numerosos. Zoom óptico: 2x de calidad óptica para acercamientos sin pérdida de resolución.

para acercamientos sin pérdida de resolución. Zoom digital: hasta 10x procesado por Galaxy AI para acercamientos ampliados.

hasta procesado por Galaxy AI para acercamientos ampliados. Cámara frontal: 10 MP para selfies con enfoque automático.

para selfies con enfoque automático. Grabación de video: hasta 4K UHD con estabilización óptica avanzada.

Batería y autonomía:

Capacidad: 4,300 mAh — incremento respecto a modelos plegables anteriores del segmento clamshell.

— incremento respecto a modelos plegables anteriores del segmento clamshell. Rendimiento: hasta 31 horas de reproducción de video continuo según cifras oficiales Samsung.

hasta según cifras oficiales Samsung. Carga rápida: compatible con carga rápida por cable y carga inalámbrica Qi (velocidades específicas confirmadas por Samsung en documentación oficial de lanzamiento).

Software y actualizaciones:

Sistema operativo: Android 17 con capa de personalización One UI actualizada 2026.

con capa de personalización One UI actualizada 2026. Actualizaciones garantizadas: 7 años de actualizaciones oficiales de sistema operativo y parches de seguridad — cobertura hasta el año 2033.

de sistema operativo y parches de seguridad — cobertura hasta el año 2033. Galaxy AI integrada: suite completa de funciones de inteligencia artificial incluyendo Traducción en vivo + Circle to Search + Edición fotográfica generativa + Notas asistidas + Resúmenes de contenido + Sugerencias inteligentes y otras capacidades específicas del ecosistema Galaxy AI.

suite completa de funciones de inteligencia artificial incluyendo y otras capacidades específicas del ecosistema Galaxy AI. Compatibilidad ecosistema Samsung: integración con Samsung DeX + SmartThings + Galaxy Watch + Galaxy Buds + Galaxy Tab + otros equipos Samsung del hogar.

Cómo funciona la preventa Samsung Galaxy Z Flip 8 en Liverpool

Samsung diseñó la etapa de preventa como la ventana estratégica de captación anticipada para audiencia decidida a acceder al modelo desde el primer día de disponibilidad general del 7 de agosto de 2026. Los principales beneficios ofrecidos durante esta etapa de preventa según información oficial Samsung México y Liverpool incluyen habitualmente:

Descuento sobre precio de lista — en este caso $2,500 pesos menos según ficha oficial actualizada.

— en este caso $2,500 pesos menos según ficha oficial actualizada. Financiamiento extendido a 24 mensualidades sin intereses — plazo máximo dentro del catálogo Liverpool actual para smartphones premium.

— plazo máximo dentro del catálogo Liverpool actual para smartphones premium. Entrega anticipada — Liverpool procesará los envíos coincidiendo con el lanzamiento global del 7 de agosto de 2026 para audiencia con orden confirmada durante la preventa.

— Liverpool procesará los envíos coincidiendo con el lanzamiento global del 7 de agosto de 2026 para audiencia con orden confirmada durante la preventa. Acceso al programa Samsung Care+ — cobertura extendida opcional para daños accidentales (contratable directamente con Samsung México post-recepción).

El smartphone incluye un año de garantía oficial Samsung México que cubre defectos de fabricación del equipo, la pantalla plegable Dynamic AMOLED 2X, el mecanismo de bisagra, la batería de iones de litio, los sistemas electrónicos internos y el cargador incluido. Para audiencia interesada en cobertura adicional contra daños accidentales, Samsung ofrece el programa Samsung Care+ contratable durante los primeros 30 días posteriores a la activación del dispositivo. Liverpool también respeta política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto siempre que el smartphone no haya sido activado con cuenta Samsung y conserve el empaque original con todos los accesorios incluidos.

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