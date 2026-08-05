Robo a Karely Ruiz: Detienen a presunto responsable; una huella dactilar lo delató

Un hombre fue detenido como presunto responsable en la participación en el robo con violencia a la casa de Karely Ruiz, ocurrido durante la nornada del pasado 29 de julio en el municipio de San Nicolás de los Garza,en Nuevo León.

El fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, informó que la captura fue posible gracias a una huella dactilar localizada por peritos durante el procesamiento de la vivienda. La impresión fue comparada con los registros de la Fiscalía y permitió identificar al sospechoso, quien cuenta con antecedentes penales, de acuerdo con las autoridades.

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¿Cómo identificaron al presunto responsable del robo a casa de Karely Ruiz?

Después del robo en la casa de Karely Ruiz, personal de Servicios Periciales, Criminalística de Campo y Policía Investigadora procesó la escena y aseguró diversos indicios: entre estos se encontraron huellas dactilares en objetos dentro del domicilio de la influencer regimontana.

Posteriormente, las autoridades efectuaron el análisis correspondiente y encontraron una coincidencia en su base de datos, lo que permitió avanzar hacia la detención de uno de los presuntos implicados. La investigación continúa para localizar al resto de los sujetos que perpetraron el robo.

🚨 Detienen a presunto implicado en el robo a la vivienda de Karely Ruiz en San Nicolás.



La Fiscalía de Nuevo León informó que su identificación fue posible mediante huellas dactilares localizadas en el domicilio. https://t.co/yicRBGnhhI pic.twitter.com/bHZU72QLC6 — INFO7MTY (@info7mty) August 5, 2026

¿Qué se llevaron de la casa de Karely Ruiz?

De acuerdo con la Fiscalía, durante el atraco fueron sustraidos aproximadamente 20 mil pesos en efectivo, además de joyas valuadas en unos 200 mil pesos. Se sabe que una parte del botín ya fue recuperada, aunque las autoridades no precisaron mayores detalles.

El asalto en la casa de Karely Ruiz sucedió durante la madrugada del pasado 29 de julio; según la información oficial citada por medios locales, los sujetos ingresaron por una de las ventanas de la vivienda.

Durnate el asalto, Karely Ruiz y su hija resultaron ilesas mientras que Jhon Faber Cruz Echeverría, su espoco, sufrió de lesiones por lo que fue necesario que recibiera atención médica.

La Fiscalía General del Estado de Nuevo León también investiga lamposiblem participación de una persona cercana al domicilio, quien presuntamente habría proporcionado información a la banda para facilitarles el ingreso.

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