Con la temporada de lluvias mexicana en pleno curso durante los meses de julio, agosto y septiembre, el retail nacional acomoda su catálogo de mantenimiento del hogar para responder a la demanda estacional específica de audiencia con techos y losas expuestos a la intemperie. Liverpool ajusta el precio del Impermeabilizante Fibratado IMPAC en cubeta de 19 litros hasta los $1,350.30 pesos desde los $1,929 pesos que marcaba el precio original de catálogo.
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Liverpool habilita esquema de pago diferido a 13 mensualidades sin intereses de $118.71 pesos con tarjetas de crédito adheridas al programa vigente del retailer. Las modalidades tradicionales operan simultáneamente sin restricción: contado, débito, tarjeta de crédito, monedero electrónico, PayPal y depósito en efectivo. El servicio Click & Collect ofrece recolección directa en sucursal física sin cargo adicional para audiencia que quiera evitar el envío o prefiera recibir la cubeta con transporte propio.
Qué diferencia al IMPAC Fibratado dentro del segmento impermeabilizantes acrílicos
Estas son las características técnicas del IMPAC Fibratado según ficha oficial del fabricante:
Formulación química y composición:
- Fabricante: IMPAC (marca mexicana especializada en impermeabilizantes con presencia consolidada en el segmento construcción nacional).
- Producto específico: IMPAC Fibratado en cubeta de 19 litros.
- Base química: acrílica base agua — fórmula no inflamable + libre de solventes orgánicos volátiles agresivos.
- Ingredientes principales: resinas acrílicas + fibras sintéticas reforzantes + filtro solar UV-SHIELD II + aditivos específicos de la marca.
- Color: blanco con alto poder reflejante para reducir temperatura interior del inmueble.
- Consistencia: cremosa tixotrópica (mantiene consistencia sin escurrir en aplicación vertical o inclinada).
- Composición segura: libre de asbesto (importante para audiencia con requerimientos ambientales estrictos).
- No inflamable: seguro para aplicación en zonas cercanas a instalaciones eléctricas + gas.
Fibras sintéticas integradas:
- Función principal: las fibras sintéticas incorporadas en la fórmula sustituyen el uso de tela de refuerzo tradicional en la mayor parte del área aplicada (excepto puntos críticos como juntas + pretiles + traslapes que requieren refuerzo adicional).
- Ventaja técnica: puenteo eficaz de fisuras pequeñas sin necesidad de aplicar capa adicional de tela de refuerzo bidireccional.
- Ahorro operativo: reduce el tiempo de aplicación y el costo de mano de obra asociado a la instalación de tela de refuerzo tradicional.
- Flexibilidad: el tamaño y elasticidad de las fibras permiten adaptarse a movimientos normales de la construcción (contracciones + expansiones + asentamientos).
Filtro solar UV-SHIELD II:
- Tecnología exclusiva IMPAC: filtro solar de ultravioleta segunda generación integrado en la fórmula del impermeabilizante.
- Beneficio directo: conserva por más tiempo la blancura original (importante para el poder reflejante del techo) + la elasticidad del material frente a exposición prolongada al sol.
- Vida útil extendida: minimiza el envejecimiento prematuro del recubrimiento típico de impermeabilizantes convencionales sin protección UV específica.
Secado rápido:
- Tiempo de secado al tacto: aproximadamente 4 a 6 horas dependiendo de temperatura ambiente + humedad relativa + espesor de aplicación por mano.
- Ventaja operativa: permite aplicar segunda mano el mismo día en proyectos con clima estable + planificación optimizada.
- Recomendación: aplicar dos manos con secado completo entre capas para garantizar cobertura óptima y adherencia máxima.
Superficies compatibles y aplicaciones:
- Concreto: losas de azotea + terrazas + pretiles + estructuras premoldeadas.
- Lámina galvanizada: techumbres industriales + comerciales + agropecuarias.
- Fibrocemento: láminas onduladas + planas comunes en construcción tradicional mexicana.
- Ladrillo y mampostería: muros expuestos que requieren protección adicional contra filtraciones.
- Ductos y respiraderos: puntos críticos que requieren sellado impermeabilizante.
- Superficies inmobiliarias diversas: edificios institucionales + viviendas + bodegas + instalaciones industriales + espacios comerciales + casas habitación.
Aplicación práctica sin mano de obra especializada:
- Herramientas requeridas: cepillo de cerdas duras o brocha ancha para aplicación manual estándar.
- No requiere mano de obra especializada según ficha técnica oficial del fabricante — audiencia con conocimientos básicos de construcción puede aplicarlo directamente.
- Preparación de superficie: limpieza previa + eliminación de polvo + reparación de fisuras críticas con cemento plástico (recomendado por IMPAC como paso previo).
- Puntos críticos: aplicar tela de súper refuerzo IMPAC en juntas + pretiles + traslapes + ductos + tragaluces + domos + respiraderos + tornillería para máxima protección.
Forma de envío en Liverpool
Liverpool comercializa y despacha el producto bajo cobertura nacional con envío gratuito automático para compras superiores a $499 pesos. La cadena habilita adicionalmente Click & Collect como alternativa sin costo para recolección directa en sucursal cuando exista existencia confirmada del producto en la tienda seleccionada. El tiempo estimado de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles a partir de la confirmación del pedido.
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