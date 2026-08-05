Liverpool rebaja impermeabilizante fibratado IMPAC de 19 litros y secado rápido de 4-6 horas con hasta 13 MSI

Con la temporada de lluvias mexicana en pleno curso durante los meses de julio, agosto y septiembre, el retail nacional acomoda su catálogo de mantenimiento del hogar para responder a la demanda estacional específica de audiencia con techos y losas expuestos a la intemperie. Liverpool ajusta el precio del Impermeabilizante Fibratado IMPAC en cubeta de 19 litros hasta los $1,350.30 pesos desde los $1,929 pesos que marcaba el precio original de catálogo.

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Liverpool habilita esquema de pago diferido a 13 mensualidades sin intereses de $118.71 pesos con tarjetas de crédito adheridas al programa vigente del retailer. Las modalidades tradicionales operan simultáneamente sin restricción: contado, débito, tarjeta de crédito, monedero electrónico, PayPal y depósito en efectivo. El servicio Click & Collect ofrece recolección directa en sucursal física sin cargo adicional para audiencia que quiera evitar el envío o prefiera recibir la cubeta con transporte propio.

Qué diferencia al IMPAC Fibratado dentro del segmento impermeabilizantes acrílicos

Estas son las características técnicas del IMPAC Fibratado según ficha oficial del fabricante:

Impermeabilizante IMPAC en Liverpool (Liverpool)

Formulación química y composición:

Fabricante: IMPAC (marca mexicana especializada en impermeabilizantes con presencia consolidada en el segmento construcción nacional).

(marca mexicana especializada en impermeabilizantes con presencia consolidada en el segmento construcción nacional). Producto específico: IMPAC Fibratado en cubeta de 19 litros.

en cubeta de 19 litros. Base química: acrílica base agua — fórmula no inflamable + libre de solventes orgánicos volátiles agresivos.

— fórmula no inflamable + libre de solventes orgánicos volátiles agresivos. Ingredientes principales: resinas acrílicas + fibras sintéticas reforzantes + filtro solar UV-SHIELD II + aditivos específicos de la marca.

resinas acrílicas + fibras sintéticas reforzantes + filtro solar UV-SHIELD II + aditivos específicos de la marca. Color: blanco con alto poder reflejante para reducir temperatura interior del inmueble.

con alto poder reflejante para reducir temperatura interior del inmueble. Consistencia: cremosa tixotrópica (mantiene consistencia sin escurrir en aplicación vertical o inclinada).

cremosa tixotrópica (mantiene consistencia sin escurrir en aplicación vertical o inclinada). Composición segura: libre de asbesto (importante para audiencia con requerimientos ambientales estrictos).

(importante para audiencia con requerimientos ambientales estrictos). No inflamable: seguro para aplicación en zonas cercanas a instalaciones eléctricas + gas.

Fibras sintéticas integradas:

Función principal: las fibras sintéticas incorporadas en la fórmula sustituyen el uso de tela de refuerzo tradicional en la mayor parte del área aplicada (excepto puntos críticos como juntas + pretiles + traslapes que requieren refuerzo adicional).

las en la mayor parte del área aplicada (excepto puntos críticos como juntas + pretiles + traslapes que requieren refuerzo adicional). Ventaja técnica: puenteo eficaz de fisuras pequeñas sin necesidad de aplicar capa adicional de tela de refuerzo bidireccional.

puenteo eficaz de fisuras pequeñas sin necesidad de aplicar capa adicional de tela de refuerzo bidireccional. Ahorro operativo: reduce el tiempo de aplicación y el costo de mano de obra asociado a la instalación de tela de refuerzo tradicional.

reduce el tiempo de aplicación y el costo de mano de obra asociado a la instalación de tela de refuerzo tradicional. Flexibilidad: el tamaño y elasticidad de las fibras permiten adaptarse a movimientos normales de la construcción (contracciones + expansiones + asentamientos).

Filtro solar UV-SHIELD II:

Tecnología exclusiva IMPAC: filtro solar de ultravioleta segunda generación integrado en la fórmula del impermeabilizante.

filtro solar de ultravioleta segunda generación integrado en la fórmula del impermeabilizante. Beneficio directo: conserva por más tiempo la blancura original (importante para el poder reflejante del techo) + la elasticidad del material frente a exposición prolongada al sol.

conserva por más tiempo la (importante para el poder reflejante del techo) + la frente a exposición prolongada al sol. Vida útil extendida: minimiza el envejecimiento prematuro del recubrimiento típico de impermeabilizantes convencionales sin protección UV específica.

Secado rápido:

Tiempo de secado al tacto: aproximadamente 4 a 6 horas dependiendo de temperatura ambiente + humedad relativa + espesor de aplicación por mano.

aproximadamente dependiendo de temperatura ambiente + humedad relativa + espesor de aplicación por mano. Ventaja operativa: permite aplicar segunda mano el mismo día en proyectos con clima estable + planificación optimizada.

permite aplicar segunda mano el mismo día en proyectos con clima estable + planificación optimizada. Recomendación: aplicar dos manos con secado completo entre capas para garantizar cobertura óptima y adherencia máxima.

Superficies compatibles y aplicaciones:

Concreto: losas de azotea + terrazas + pretiles + estructuras premoldeadas.

losas de azotea + terrazas + pretiles + estructuras premoldeadas. Lámina galvanizada: techumbres industriales + comerciales + agropecuarias.

techumbres industriales + comerciales + agropecuarias. Fibrocemento: láminas onduladas + planas comunes en construcción tradicional mexicana.

láminas onduladas + planas comunes en construcción tradicional mexicana. Ladrillo y mampostería: muros expuestos que requieren protección adicional contra filtraciones.

muros expuestos que requieren protección adicional contra filtraciones. Ductos y respiraderos: puntos críticos que requieren sellado impermeabilizante.

puntos críticos que requieren sellado impermeabilizante. Superficies inmobiliarias diversas: edificios institucionales + viviendas + bodegas + instalaciones industriales + espacios comerciales + casas habitación.

Aplicación práctica sin mano de obra especializada:

Herramientas requeridas: cepillo de cerdas duras o brocha ancha para aplicación manual estándar.

cepillo de cerdas duras o brocha ancha para aplicación manual estándar. No requiere mano de obra especializada según ficha técnica oficial del fabricante — audiencia con conocimientos básicos de construcción puede aplicarlo directamente.

según ficha técnica oficial del fabricante — audiencia con conocimientos básicos de construcción puede aplicarlo directamente. Preparación de superficie: limpieza previa + eliminación de polvo + reparación de fisuras críticas con cemento plástico (recomendado por IMPAC como paso previo).

limpieza previa + eliminación de polvo + reparación de fisuras críticas con cemento plástico (recomendado por IMPAC como paso previo). Puntos críticos: aplicar tela de súper refuerzo IMPAC en juntas + pretiles + traslapes + ductos + tragaluces + domos + respiraderos + tornillería para máxima protección.

Forma de envío en Liverpool

Liverpool comercializa y despacha el producto bajo cobertura nacional con envío gratuito automático para compras superiores a $499 pesos. La cadena habilita adicionalmente Click & Collect como alternativa sin costo para recolección directa en sucursal cuando exista existencia confirmada del producto en la tienda seleccionada. El tiempo estimado de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles a partir de la confirmación del pedido.

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