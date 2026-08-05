César Gastélum: Gorras, sombreros y las letras MZ, las pistas que investigan tras el asesinato del influencer

César Gastélum fue asesinado a balazos la noche de este martes 4 de agosto, mientras transmitía en vivo en calles de Culiacán, Sinaloa. El asesinato del influencer sucede en un contexto de violencia ligado a la pugna entre Los Chapitos y La Mayiza.

Pero, ¿realmente el influencer tenía vínculos con una de las facciones del Cártel de Sinaloa? Esta es precisamente una de las líneas de investigación de las autoridades, debido a ciertas pistas como gorras, sombreros y las siglas MZ que aparecen en varios videos del creador de contenido. Te contamos los detalles.

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¿Por qué asesinaron a César Gastélum?

El ataque contra César Gastélum sucedió en vivo mientras realizaba una transmisión afuera de un restaurante de comida rápida, ubicado en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos. En el video que grababa el influencer se alcanza a aprecar una motocicleta con dos hombres a bordo que rondaban a Gastélum y a sus acompañantes.

César Gastélum, streamer seńalado en un panfleto por colaborar con los Chapitos, fue asesinado mientras transmitía en Kick.

💀

Urge que se lleven al Horny y al Markitos Toys también.

😭 pic.twitter.com/Mp9suuDKvj — ¿Por qué es tendencia en México? (@TendenciasMX) August 5, 2026

De hecho, en un momento, se escucha decir a uno de los amigos de César Gastélum: “Esos chavalos me dan miedo”.

Más tarde, los sujetos en motocicleta regresan y disparan a quemarropa al influencer que falleció en el lugar. De inmediato, crecieron los rumores acerca de que el asesinato de Gastélum se debió a presuntos vínculos con La Mayiza.

Las pistas que podrían explicar el asesinato de César Gastélum

El Gabinete de Seguridad informó que actualmente se investigan algunas publicaciones en las que César Gastélum podría haber revelado su vínculo con Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

En sus videos, el influencer solía usar con frecuencia gorras y sombreros, objetos que se han convertido en símbolos que identifican a los integrantes de la facción que era liderada por el Mayo Zambada, en el contexto de la disputa con los hijos de El Chapo Guzmán.

Incluso, en redes sociales circula una publicación en la que César Gastélum usa una gorra con las letras MZ, que hacen referencia a El Mayo Zambada. En su canal de TikTok, el influencer compartió un video en el que uno de sus compañeros grita: “Arriba El Mayo”.

Todos estos elementos sugieren que el asesnato del creador de contenido pudiera ser una más de los asesinatos de influencers derivados de la disputa entre las facciones del Cártel de Sinaloa.

¿Quién era el influencer César Gastélum?

César Gastélum, conocido en redes sociales como “Cesarín”, fue un creador de contenido e influencer mexicano de 25 años de edad.

El creador de contenido compartía videos sobre situaciones, chistes, comida y costumbres locales. Sumaba más de 500 mil seguidores en TikTok y unos 100 mil en Instagram.

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