¿La Mufasa queda en libertad? Así fue el aparatoso accidente en Los Arcos de Querétaro en el que murieron 2 personas

La Mufasa, la influencer responsable de un aparatoso accidente automovilístico en Los Arcos de Querétaro, en el que murieron dos personas, podría salir libre a un año del siniestro. Te contamos los detalles de este caso.

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¿La Mufasa queda en libertad? Esta fue su sentencia

La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que el caso de Paola Alejandra “N”, alias La Mufasa, llegó a su fin y, de acuerdo con la sentencia, la mujer recuperará su libertad, luego de cumplir con el pago de la reparación del daño y la multa impuesta por un juez.

Pero, ¿por qué saldrá en libertad? Precisamente, el pago de la multa permitió conmutar la pena a la que fue sentenciada; es decir, que el castigo impuesto fue sustituido por una más suave o de menor gravedad.

🚔⚖️🚨 Paola N, “La Mufasa”, fue sentenciada a cuatro años de prisión por homicidio culposo tras el accidente en Calzada de los Arcos. Aunque quedará en libertad una vez que acredite el pago reparatorio. 🚗⚠️#Querétaro #LaMufasa #Justicia #Seguridad 🚔⚖️ pic.twitter.com/gPEqskgOQU — AlertaQro Noticias (@AlertaQro) August 4, 2026

Esto fue posible, gracias a que durante el desarrollo del proceso se alcanzó un acuerdo reparatorio respecto de una de las víctimas. Asimismo, se extinguió la acción penal por lesiones, debido a que la parte ofendida otorgó el perdón.

En cuanto a la segunda víctima, su familia manifestó su conformidad con la conclusión anticipada del proceso. Después, la imputada aceptó su responsabilidad y solicitó la aplicación de un procedimiento abreviado.

De esta manera, la autoridad llegó a la sentencia de cuatro años y once meses de prisión, además de una multa, la suspensión de derechos políticos y civiles y la reparación integral del daño a favor de las víctimas indirectas.

¿Cómo fue el accidente de auto de La Mufasa?

El accidente ocurrió durante la madrugada del 17 de julio de 2025, cuando La Mufasa había salido del bar en el que trabajaba. La mujer conducía su auto a más de 100 km/hora en estado de ebriedad.

Cuando circulaba sobre la Calzada de Los Arcos, Paola Alejandra ignoró la luz roja del semáforo e impactó de forma brutal su auto contra otro vehículo y lo prensó contra uno de los pilares de dicho monumento histórico.

Las víctimas eran una pareja de novios; Mitzy y Martín Paz, de 27 y 28 años respectivamente, que fallecieron a causa de las heridas que les provocó el impacto del auto de La Mufasa.

¿Quién es La Mufasa?

La Mufasa es la mujer involucrada en un terrible accidente automovilístico ocurrido el año pasado en Los Arcos de Querétaro.

La mujer llamada Paola Alejandra “N” trabajaba como mesera y acompañante en un bar de la zona centro de la capital queretano. Además, comenzaba a destacar como influencer en TikTok e Instagram, cuando comenzó a compartir sus experiencias en lujosas fiestas.

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