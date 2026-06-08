Taeyong Son, directivo de Samsung: “Los consumidores no tienen que elegir entre tecnología de vanguardia y una experiencia de producto más responsable”

Samsung anunció recientemente que aproximadamente 34 modelos de su línea de pantallas y barras de sonido 2026 recibieron certificaciones de sostenibilidad de TÜV Rheinland, una organización de certificación con reconocimiento mundial con sede en Alemania.

Tras la noticia, Taeyong Son, vicepresidente ejecutivo del negocio de Visual Display (VD) de Samsung Electronics, celebró que los consumidores ya no tengan que elegir entre un aparato de última generación y sostenibilidad.

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¿Qué pantallas y barras de sonido de Samsung recibieron la certificación de sostenibilidad en 2026?

Tal como comunicó Samsung Latinoamérica, 14 modelos obtuvieron la certificación de Reducción de Carbono del Producto, incluidos sus tv OLED 2026. Esta certificación se da a productos que ya tienen la Huella de Carbono certificada y además demuestran una reducción cuantificable frente a sus predecesores.

Otros 20 modelos (entre ellos pantallas Micro RGB y Mini LED) recibieron la certificación de Huella de Carbono del Producto, que evalúa las emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de todo el ciclo de vida: fabricación, transporte, uso y eliminación.

Taeyong Son resumió la postura de la compañía y celebró las certificaciones: “Seguimos comprometidos con la reducción de las emisiones de carbono en todos nuestros productos, para que los consumidores no tengan que elegir entre tecnología de vanguardia y una experiencia de producto más responsable“.

Samsung Taeyong Son, de Samsung Electronics, afirmó que la compalía está comprometida con la reducción de las emisiones de carbono. (LinkedIn Samsung Latinoamérica)

¿Desde cuándo trabaja Samsung en certificaciones de carbono para sus pantallas?

El camino no es nuevo. En 2021, el Neo QLED de Samsung se convirtió en la primera pantalla 4K o superior en recibir la certificación de Reducción de Carbono del Producto.

Desde entonces, la empresa ha ampliado su cartera de productos certificados a categorías como QLED, OLED, televisores Lifestyle, monitores y señalización digital.

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