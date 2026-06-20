Costco rebaja en $7,500 la pantalla Samsung de 65 pulgadas con Neo QLED 4K y la oferta termina este 21 de junio

Samsung Pantalla 65 pulgadas Neo QLED 4K en Costco Descuento directo de $7,500. (Costco)

Costco sumó a su catálogo una de las propuestas más fuertes del cierre de junio dentro del segmento de pantallas Samsung Neo QLED de la generación 2025. La Smart TV Samsung Neo QLED 4K QN85F de 65 pulgadas, modelo QN65QN85FAFXZX —modelo 2025 con Vision AI— pasó de $24,999 a $17,499 pesos para socios con membresía vigente, con una rebaja directa de $7,500 pesos sobre el precio de catálogo. La oferta tiene vigencia hasta el 21 de junio de 2026, lo que da apenas unos días al comprador para evaluar la decisión durante el cierre del fin de semana del Día del Padre.

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Costco habilita las opciones habituales de pago para socios: contado, tarjeta de crédito, débito, certificado de recompensa y financiamiento a meses sin intereses con bancos participantes según promoción vigente. El descuento aplica únicamente con membresía vigente (Oro o Ejecutiva), que puede tramitarse en el momento de la compra en sucursal o en línea desde costco.com.mx.

Qué ofrece la línea Neo QLED QN85F frente a la familia Samsung 2025

El Samsung QN85F es uno de los modelos de la familia Neo QLED 2025 de Samsung y se posiciona como escalón intermedio dentro de la línea Mini LED de la marca, por encima de la línea QN80F y por debajo del flagship QN90F (cubierto recientemente en Costco con el modelo 75 pulgadas el 28 de mayo, viral con 9,200 clics). La diferencia técnica frente a las líneas Crystal UHD y QLED estándar se concentra en cuatro áreas: tecnología Mini LED con Quantum Matrix para control preciso de iluminación zona por zona, procesador NQ4 AI Gen2 con escalado 4K AI Upscaling, refresco Motion Xcelerator hasta 144 Hz y Neo Quantum HDR+ para mayor rango dinámico en escenas con cambios bruscos de luz.

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Samsung México para el modelo QN65QN85FAFXZX:

Pantalla: Neo QLED 4K Mini LED de 65 pulgadas con tecnología Quantum Matrix que combina miles de mini LEDs para control preciso de iluminación zona por zona.

Neo QLED 4K Mini LED de 65 pulgadas con tecnología que combina miles de mini LEDs para control preciso de iluminación zona por zona. Resolución: 3,840 x 2,160 píxeles (4K UHD nativos).

3,840 x 2,160 píxeles (4K UHD nativos). Procesador: NQ4 AI Gen2 con escalado 4K AI Upscaling que analiza cada escena en tiempo real para potenciar color, contraste y claridad.

con escalado que analiza cada escena en tiempo real para potenciar color, contraste y claridad. HDR: Neo Quantum HDR+ con Quantum HDR que adapta el mapeo de tonos escena por escena para profundidad de imagen en zonas oscuras y brillantes.

con Quantum HDR que adapta el mapeo de tonos escena por escena para profundidad de imagen en zonas oscuras y brillantes. Tasa de refresco: Motion Xcelerator hasta 144 Hz con soporte VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode) y Game Bar para gaming sin retraso en consolas PS5 y Xbox Series X.

con soporte VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode) y Game Bar para gaming sin retraso en consolas PS5 y Xbox Series X. Sistema antirreflejo: Glare Free —tecnología que reduce reflejos en habitaciones con luz natural directa y mantiene el negro absoluto incluso con luz ambiental fuerte—.

—tecnología que reduce reflejos en habitaciones con luz natural directa y mantiene el negro absoluto incluso con luz ambiental fuerte—. Color: Quantum Dot Color con validación PANTONE para reproducción de colores precisos y profesionales.

Quantum Dot Color con para reproducción de colores precisos y profesionales. Vision AI: suite completa de inteligencia artificial Samsung 2025 con Live Translate (traducción de subtítulos en tiempo real), Generative Wallpaper (fondos generados por IA) y AI Auto Game Mode para ajuste automático según el género del juego.

suite completa de inteligencia artificial Samsung 2025 con (traducción de subtítulos en tiempo real), (fondos generados por IA) y AI Auto Game Mode para ajuste automático según el género del juego. Audio: Dolby Atmos , Object Tracking Sound+ que sigue el sonido en la dirección del movimiento en pantalla, Adaptive Sound y compatibilidad con Q-Symphony para sincronización con barras de sonido Samsung.

, que sigue el sonido en la dirección del movimiento en pantalla, Adaptive Sound y compatibilidad con para sincronización con barras de sonido Samsung. Sistema operativo: One UI Tizen con acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+, Samsung TV Plus y Daily+.

con acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+, Samsung TV Plus y Daily+. Soporte de software: siete años de actualizaciones Tizen OS garantizadas por Samsung hasta 2032, política exclusiva para productos lanzados a partir de 2025.

garantizadas por Samsung hasta 2032, política exclusiva para productos lanzados a partir de 2025. Gaming: Auto HDR Tone Mapping, Auto Game Mode con IA, Game Bar, HDMI 2.1 con 4K/144, VRR, ALLM y modo de baja latencia automática.

Auto HDR Tone Mapping, Auto Game Mode con IA, Game Bar, HDMI 2.1 con 4K/144, VRR, ALLM y modo de baja latencia automática. Asistentes de voz: Bixby integrado con compatibilidad para Amazon Alexa y Google Assistant.

Bixby integrado con compatibilidad para Amazon Alexa y Google Assistant. Conectividad: múltiples puertos HDMI, USB, Ethernet, WiFi, Bluetooth, compatibilidad con SmartThings y Apple AirPlay 2.

múltiples puertos HDMI, USB, Ethernet, WiFi, Bluetooth, compatibilidad con SmartThings y Apple AirPlay 2. Diseño: marco metálico delgado con perfil ultradelgado y base ajustable.

Forma de envío en Costco y garantía del producto

El producto se vende y envía directamente por Costco con cobertura nacional. El descuento de socios aplica únicamente con membresía vigente (Oro o Ejecutiva); por las dimensiones del empaque (más de 1.45 metros de ancho para una pantalla de 65 pulgadas), Costco recomienda verificar accesos del domicilio antes de programar la entrega. El servicio de mensajería deja el equipo en la entrada del domicilio en primer piso, sin subir escaleras ni usar elevadores ni desempacar el equipo, según las condiciones estándar de Costco para pantallas de gran formato. El tiempo de entrega oscila entre 5 y 10 días hábiles tras confirmar la orden.

El equipo incluye un año de garantía oficial Samsung México que cubre defectos de fábrica y panel, complementada con siete años de actualizaciones Tizen OS garantizadas por Samsung hasta 2032 para productos lanzados a partir de 2025; conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía con el fabricante en caso de incidencia y registrar el televisor en la app Samsung Members para acceso a soporte técnico inmediato. Costco también ofrece su política de devolución estándar para socios, que permite verificar el funcionamiento del equipo dentro del periodo definido por la membresía.

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