Spider-Man de Yemen:  Influencer muere tras caer dentro del cráter de un volcán | VIDEO

El Spider-Man de Yemen murió de forma trágica tras caer en el interior del cráter del peligroso volcán Damt, mientras realizaba su actividad favorita, escalar por las paredes escarpadas de estas formaciones geológicas.

El influencer de 30 años de edad se había hecho famoso por sus espectaculares videos en los que se le observaba realizar complicadas acrobacias en las paredes rocosas más peligrosas del planeta. Tras horas de labores, las autoridades lograron recuperar su cuerpo. Te contamos los detalles del caso.

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Captan los últimos momentos del Spider-Man de Yemen

El pasado 12 de junio, Al-Qa’qa’ bin Antar, conocido en internet como el “Spider-Man de Yemen”, grabó su último video viral, en el que incluso quedaron grabados sus últimos momentos con vida.

Tragic end for Spider-Man Yemen after falling into the crater of an extinct volcano in the city of Damt in the center of the country pic.twitter.com/ecA9dOtdXu — Arab world (@Arabbeau) June 12, 2026

En este último clip, se puede ver al Spider-Man de Yemen realizando acrobacias mientras escalaba las escarpadas paredes del cráter volcánico Haradhat Damt, ubicado en el distrito de Damt, en la provincia de Al Dhale, en el sur de Yemen.

El influencer realizaba espectaculares maniobras sin ningún tipo de equipo de protección, cuando de pronto perdió el agarre y terminó soltando la pared del cráter. En el video se observa el momento en el que el Spider-Man de Yemen se precipita al vacío.

Autoridades logran recuperar el cuerpo del Spider-Man de Yemen

Tras el reporte del accidente, las autoridades de Yemen trabajaron duro para recuperar el cuerpo del influencer. Las labores resultaron complicadas debido a las condiciones adversas: un terreno abrupto, la gran profundidad de 120 metros del cráter y al intenso calor en el interior. Tras 24 horas de trabajo, el cuerpo del Spider-Man de Yemen se recuperó este sábado 13 de junio.

¿Quién era el Spider-Man de Yemen?

Al-Qa’qa’ bin Antar había ganado gran popularidad gracias a sus arriesgadas escaladas. Anteriormente, el joven había confesado que su pobreza lo orilló a realizar esta peligrosa actividad, con la finalidad de generar ingresos.

El influencer solía descender acantilados y explorar cavidades naturales sin ningún tipo de protección, como son: casco, cuerdas, arneses. Estas hazañas le ganaron el apodo de Spider-Man de Yemen, con el que era reconocido en redes sociales.

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