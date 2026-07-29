Walmart rebaja y remata celular Xiaomi Redmi Note 14 de 256GB con cámara 108MP y más de 36% descuento

Walmart tiene en rebaja el Xiaomi Redmi Note 14 de 256GB, un celular con cámara de 108MP y pantalla de 120Hz que bajó su precio de forma considerable. La cadena de ventas ofrece varias opciones de financiamiento, incluidos meses sin intereses. Esto es lo que debes saber sobre el modelo de celular y la oferta en Walmart.

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¿Cuánto cuesta el Xiaomi Redmi Note 14 y cómo pagarlo en Walmart?

Este modelo de celular Xiaomi bajó su precio en Walmart. El aparato en rebaja, de color verde, redujo su valor de $5,999 a $3,799 pesos, un ahorro de $2,200, o sea, alrededor de un 36% de descuento.

Para el pago en diferido, Walmart ofrece hasta 8 plazos con Cashi + Aplazo, que permite solicitar hasta $20,000 y pagar en esos plazos. También hay opción de meses sin intereses (MSI) y pago a mensualidades fijas con tarjetas bancarias participantes:

Sams Invex: 3 meses de $1266.33 (total: $3799)

(total: $3799) WM Invex: 3 meses de $1266.33 (total: $3799)

(total: $3799) BBVA: 3 meses de $1899.50 (total: $5698.50)

(total: $5698.50) BBVA: 12 meses de $474.88 (total: $5698.50)

(total: $5698.50) CrediBodega: 4 meses de $1662.06 (total: $6648.25)

(total: $6648.25) CrediBodega: 18 meses de $369.35 (total: $6648.25)

Walmart indica en su sitio web que el producto tiene pocas piezas disponibles. Además, la tienda detalla que el dispositivo de Xiaomi cuenta con pickup sin costo el mismo día en tienda o envío desde tienda, además de devolución hasta 30 días después de recibido.

Especificaciones del Xiaomi Redmi Note 14. (Walmart)

¿Qué características tiene el Xiaomi Redmi Note 14 a la venta en Walmart?

El teléfono cuenta con pantalla inmersiva de 6.67 pulgadas con 120Hz, pensada para una experiencia fluida y cuidado ocular. Su sistema de cámara es de 108MP con inteligencia artificial para capturas detalladas, mientras que la batería es de 5500 mAh con carga turbo de 33W. El equipo incluye protección Corning Gorilla Glass 5 para mayor resistencia en el uso diario.

En especificaciones, tiene 256GB de memoria interna, 8GB de RAM, sistema operativo Android, resolución de pantalla de 2688 x 1242 y SIM tipo Nano.

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